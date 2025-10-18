19 октября на стадионе «Сьюдад де Валенсия» состоится поединок 9 тура испанской Ла Лиги, в котором «Леванте» примет «Райо Вальекано». Обе команды набрали по 8 очков после 8 туров и будут стремиться улучшить свои позиции в турнирной таблице. Матч обещает стать напряженным и результативным, учитывая атакующий потенциал обеих команд и нестабильность обороны.

«Леванте»

«Леванте» подходит к встрече с уверенной победой над «Реал Овьедо» (2:0) и стабильно демонстрирует атакующий потенциал. Карл Этта-Эйонг является главным бомбардиром команды, забив 4 гола в 5 матчах. В последних пяти играх «Леванте» забивал в среднем 2.2 гола за матч, но оборона пропускала 1.6 гола в среднем за игру, что создаeт риски при контратаках соперника. Команда показывает боевой дух и способность к высокой результативности дома.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» выиграл предыдущий матч у «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 и демонстрирует стабильность в обороне. Лучший бомбардир – Альваро Гарсия, забивший 5 голов в 9 матчах. В последних пяти играх команда забивала 1.2 гола за матч и пропускала по 1.0 гола, что говорит о более надежной обороне по сравнению с «Леванте». «Райо Вальекано» способен использовать свои моменты и играет компактно на выезде.

Факты о командах:

«Леванте»

Победа в последней игре 2:0 над «Реал Овьедо»

Забивает в 5 последних матчах Ла Лиги

Среднее количество голов за последние 5 игр: 2.2 забито, 1.6 пропущено

Карл Этта-Эйонг – лучший бомбардир команды

«Райо Вальекано»

Победа 1:0 над «Реал Сосьедад»

Забивает в 5 последних матчах против этого соперника

Среднее количество голов за последние 5 игр: 1.2 забито, 1.0 пропущено

Альваро Гарсия – лучший бомбардир команды

Прогноз на матч «Леванте» – «Райо Вальекано»

Судя по текущей форме, матч будет открыт и результативен. «Леванте» активно атакует дома, но пропускает достаточно много, тогда как «Райо Вальекано» играет осторожнее и надежнее в обороне. Исходя из атакующего потенциала хозяев и умения гостей использовать контратаки, вероятна результативная встреча с преимуществом «Леванте» за счет агрессии на домашнем поле.

Рекомендованные ставки: