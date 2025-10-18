Введите ваш ник на сайте
Леванте – Райо Вальекано: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.75

18 октября 2025 12:03
Леванте - Райо Вальекано
19 окт. 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа «Леванте»
Сделать ставку

19 октября на стадионе «Сьюдад де Валенсия» состоится поединок 9 тура испанской Ла Лиги, в котором «Леванте» примет «Райо Вальекано». Обе команды набрали по 8 очков после 8 туров и будут стремиться улучшить свои позиции в турнирной таблице. Матч обещает стать напряженным и результативным, учитывая атакующий потенциал обеих команд и нестабильность обороны.

«Леванте»

«Леванте» подходит к встрече с уверенной победой над «Реал Овьедо» (2:0) и стабильно демонстрирует атакующий потенциал. Карл Этта-Эйонг является главным бомбардиром команды, забив 4 гола в 5 матчах. В последних пяти играх «Леванте» забивал в среднем 2.2 гола за матч, но оборона пропускала 1.6 гола в среднем за игру, что создаeт риски при контратаках соперника. Команда показывает боевой дух и способность к высокой результативности дома.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» выиграл предыдущий матч у «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 и демонстрирует стабильность в обороне. Лучший бомбардир – Альваро Гарсия, забивший 5 голов в 9 матчах. В последних пяти играх команда забивала 1.2 гола за матч и пропускала по 1.0 гола, что говорит о более надежной обороне по сравнению с «Леванте». «Райо Вальекано» способен использовать свои моменты и играет компактно на выезде.

Факты о командах:

«Леванте»

  • Победа в последней игре 2:0 над «Реал Овьедо»
  • Забивает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Среднее количество голов за последние 5 игр: 2.2 забито, 1.6 пропущено
  • Карл Этта-Эйонг – лучший бомбардир команды

«Райо Вальекано»

  • Победа 1:0 над «Реал Сосьедад»
  • Забивает в 5 последних матчах против этого соперника
  • Среднее количество голов за последние 5 игр: 1.2 забито, 1.0 пропущено
  • Альваро Гарсия – лучший бомбардир команды

Личные встречи
39% (7)
17% (3)
44% (8)
27
Забитых мячей
31
1.5
В среднем за матч
1.72
4:1
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 4
20.05.2022
Леванте
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2021
Райо Вальекано
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4 : 1
04.05.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.12.2018
Леванте
Испания. Сегунда, 37 тур
Райо Вальекано
2 : 1
06.05.2017
Леванте
Испания. Сегунда, 16 тур
Леванте
1 : 0
14.12.2016
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2016
Райо Вальекано
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
4 : 2
28.02.2015
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
27.09.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
0 : 0
01.02.2014
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леванте
1 : 0
16.01.2014
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
0 : 0
10.01.2014
Леванте
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 2
31.08.2013
Леванте
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 3
19.05.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
3 : 0
20.12.2012
Леванте
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
3 : 5
19.02.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.09.2011
Леванте
Показать все

Прогноз на матч «Леванте» – «Райо Вальекано»

Судя по текущей форме, матч будет открыт и результативен. «Леванте» активно атакует дома, но пропускает достаточно много, тогда как «Райо Вальекано» играет осторожнее и надежнее в обороне. Исходя из атакующего потенциала хозяев и умения гостей использовать контратаки, вероятна результативная встреча с преимуществом «Леванте» за счет агрессии на домашнем поле.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Леванте» с форой 0 – коэффициент 2.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.75
Победа «Леванте»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Райо Вальекано Леванте
  • Читайте нас: 