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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 14 декабря 2016
Леванте
14.12.2016, среда, 22:45
Испания. Сегунда, 16 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
74'
Замена
Манушу
️️️️
А. Эмбарба
61'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
55'
Желтая карточка
Мику
14'
Желтая карточка
З. Каштру
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Райо Вальекано
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Леванте
1
Алекс Ремиро
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
12
Верса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Райо Вальекано
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Пити
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
2-1-1-2
3
Гарсия
19
Лопес
8
Лерма
14
Гарсия
25
Моралес
9
Марти
4-3-1-2
13
Газзанига
17
Куини
83
Зе Каштру
5
Дорадо
15
Рац
10
Трасоррас
15
Баэна
20
Эберт
23
Эмбарба
20
Мику
24
Гуэрра
23
Эмбарба
9
Манушу
9
Манушу
23
Эмбарба
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
1
Алекс Ремиро
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
12
Верса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Пити
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
12
Верса
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Остались в запасе
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Пити
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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