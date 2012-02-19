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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 19 февраля 2012
Леванте
19.02.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
3 : 5
Завершен
Райо Вальекано
50'
Х. Баркеро (П)
79'
Р. Суарес
90+1'
Р. Суарес (П)
35'
Л. Бангура
61'
Д. Коста
63'
Д. Коста
70'
Л. Бангура
85'
А. Делибашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
ГОЛ с пенальти! 3:5!
Р. Суарес
+1
ГОЛ! 2:5!
А. Делибашич
Пас отдал
Э. Арментерос
Желтая карточка
Г. Мунуа
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 2:4!
Р. Суарес
Пас отдал
С. Бальестерос
Замена
А. Делибашич
️️️️
Л. Бангура
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х. Вента
Замена
П. Мали Диаманка
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 1:4!
Л. Бангура
Пас отдал
Э. Арментерос
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Р. Суарес
️️️️
Ф. Фаринос
Желтая карточка
А. Дель Орно
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
Л. Бангура
Замена
М. Лабака
️️️️
Р. Трасоррас
ГОЛ! 1:2!
Д. Коста
Пас отдал
Пити
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Баркеро
Желтая карточка
Х. Пулидо
Замена
А. Геззаль
️️️️
О. Серрано
Желтая карточка
А. Коне
Желтая карточка
Ф. Фаринос
ГОЛ! 0:1!
Л. Бангура
Пас отдал
Х. Мовилья
Желтая карточка
Л. Бангура
11'
Желтая карточка
Тито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
15
Дель Орно
18
Бальестерос
22
Кабрал
18
Вента
25
Торрес
15
Фаринос
11
Серрано
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
3-4-1-2
1
Жоэль
2
Тито
5
Пулидо
4
Браво
10
Трасоррас
10
Пити
26
Мовилья
18
Фуэго
23
Арментерос
7
Бангура
19
Коста
15
Фаринос
21
Суарес
21
Суарес
15
Фаринос
11
Серрано
5
Геззаль
5
Геззаль
11
Серрано
18
Вента
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
18
Вента
19
Коста
36
Диаманка
36
Диаманка
19
Коста
10
Трасоррас
4
Лабака
4
Лабака
10
Трасоррас
7
Бангура
23
Делибашич
23
Делибашич
7
Бангура
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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