«Крылья Советов» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.90

17 октября 2025 8:43
Крылья Советов - Оренбург
18 окт. 2025, суббота 13:00 | Россия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку

18 октября на «Самара-Арене» состоится встреча 12-го тура Российской Премьер-лиги, где «Крылья Советов» примут «Оренбург». Обе команды переживают трудный отрезок сезона: самарцы ищут стабильность после серии поражений, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, ведь каждая из сторон нуждается в очках, чтобы не углубляться в кризис.

«Крылья Советов»

Команда из Самары переживает спад: после 11 туров у «Крыльев Советов» 12 очков и 11-я позиция в таблице. В трeх последних матчах Премьер-лиги самарцы неизменно уступали, пропустив в сумме семь мячей. При этом атакующая линия работает неплохо – 7 голов за последние пять игр, но из-за провалов в обороне результаты оставляют желать лучшего.

Лидером нападения остаeтся Вадим Раков, забивший 5 мячей в 8 матчах. Его активность компенсирует нестабильность партнeров, но без надeжной игры в защите команда теряет очки даже в равных матчах. При поддержке домашних трибун «Крылья» традиционно действуют смелее, создавая моменты через фланги и быстрые атаки.

«Оренбург»

Подопечные ведут борьбу за выживание: 7 очков и 14-е место после 11 туров. Команда не может победить уже четыре тура подряд и продолжает страдать от слабой реализации. Последнее поражение от «Ростова» (0:1) стало четвeртым подряд в Премьер-лиге. «Оренбург» регулярно создаeт моменты, но катастрофически слабо действует при завершении атак.

Хорди Томпсон – лучший бомбардир команды (4 гола в 11 матчах). Несмотря на это, общая результативность остаeтся низкой: в среднем 0,8 гола за игру при 1,8 пропущенных. Проблемы в обороне носят системный характер: «Оренбург» пропускает уже 10 матчей подряд.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 1.4 забито, 2.4 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Оренбург»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 0.8 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 очков после 11 туров и 14-е место

Личные встречи
29% (6)
38% (8)
33% (7)
27
Забитых мячей
28
1.29
В среднем за матч
1.33
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
1 : 1
18.10.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2 : 0
27.04.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
2 : 2
20.10.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Оренбург
2 : 1
04.05.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1 : 1
28.10.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
1 : 1
02.04.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Оренбург
2 : 4
16.07.2022
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2 : 1
29.11.2020
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
0 : 1
22.08.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
1 : 1
28.02.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 1
20.10.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
3 : 1
03.04.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 3
05.08.2018
Оренбург
Россия. ФНЛ, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
24.03.2018
Оренбург
Россия. ФНЛ, 11 тур
Оренбург
3 : 2
02.09.2017
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
1 : 1
01.05.2017
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
1 : 0
31.10.2016
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
1 : 0
19.04.2015
Оренбург
Россия. ФНЛ, 12 тур
Оренбург
0 : 1
29.09.2014
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
2 : 4
27.09.2012
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
2 : 2
06.08.2008
Крылья Советов
Показать все

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Оренбург»

Обе команды далеки от оптимальной формы и испытывают проблемы в обороне. При этом «Крылья Советов» выглядят чуть убедительнее в атаке, особенно дома. У самарцев есть исполнители, способные решать эпизоды индивидуально, в то время как у «Оренбурга» атака чаще строится на навесах и контратаках.

Скорее всего, хозяева постараются взять инициативу и будут играть первым номером. «Оренбург» же будет делать ставку на осторожность, стараясь не провалиться в начале встречи. Учитывая слабость обеих защит и активность линий нападения, матч обещает быть результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Крыльев Советов» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.90
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов
