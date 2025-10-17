18 октября на «Самара-Арене» состоится встреча 12-го тура Российской Премьер-лиги, где «Крылья Советов» примут «Оренбург». Обе команды переживают трудный отрезок сезона: самарцы ищут стабильность после серии поражений, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Матч обещает быть напряжeнным, ведь каждая из сторон нуждается в очках, чтобы не углубляться в кризис.

«Крылья Советов»

Команда из Самары переживает спад: после 11 туров у «Крыльев Советов» 12 очков и 11-я позиция в таблице. В трeх последних матчах Премьер-лиги самарцы неизменно уступали, пропустив в сумме семь мячей. При этом атакующая линия работает неплохо – 7 голов за последние пять игр, но из-за провалов в обороне результаты оставляют желать лучшего.

Лидером нападения остаeтся Вадим Раков, забивший 5 мячей в 8 матчах. Его активность компенсирует нестабильность партнeров, но без надeжной игры в защите команда теряет очки даже в равных матчах. При поддержке домашних трибун «Крылья» традиционно действуют смелее, создавая моменты через фланги и быстрые атаки.

«Оренбург»

Подопечные ведут борьбу за выживание: 7 очков и 14-е место после 11 туров. Команда не может победить уже четыре тура подряд и продолжает страдать от слабой реализации. Последнее поражение от «Ростова» (0:1) стало четвeртым подряд в Премьер-лиге. «Оренбург» регулярно создаeт моменты, но катастрофически слабо действует при завершении атак.

Хорди Томпсон – лучший бомбардир команды (4 гола в 11 матчах). Несмотря на это, общая результативность остаeтся низкой: в среднем 0,8 гола за игру при 1,8 пропущенных. Проблемы в обороне носят системный характер: «Оренбург» пропускает уже 10 матчей подряд.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 5 матчах подряд

В среднем: 1.4 забито, 2.4 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Оренбург»

Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем: 0.8 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)

7 очков после 11 туров и 14-е место

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Оренбург»

Обе команды далеки от оптимальной формы и испытывают проблемы в обороне. При этом «Крылья Советов» выглядят чуть убедительнее в атаке, особенно дома. У самарцев есть исполнители, способные решать эпизоды индивидуально, в то время как у «Оренбурга» атака чаще строится на навесах и контратаках.

Скорее всего, хозяева постараются взять инициативу и будут играть первым номером. «Оренбург» же будет делать ставку на осторожность, стараясь не провалиться в начале встречи. Учитывая слабость обеих защит и активность линий нападения, матч обещает быть результативным.

Рекомендованные ставки