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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Оренбург
Крылья Советов - Оренбург: обзор матча 22 августа 2020
Крылья Советов
22.08.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
13'
Р. Алвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Оренбург
84'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Скворцов
84'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Эктов
Замена
М. Витюгов
️️️️
М. Карпов
83'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Кабутов
80'
Замена
М. Зеффан
️️️️
В. Полуяхтов
74'
66'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Чуканов
56'
Замена
️️️️
Р. Алвеш
51'
Желтая карточка
А. Малых
45'
+3
Желтая карточка
Т. Аюпов
36'
Желтая карточка
Р. Алвеш
Желтая карточка
В. Сарвели
35'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-3-1-1-2
39
Фролов
23
Комбаров
51
Карпов
47
Божин
2
Полуяхтов
8
Гацкан
70
Кабутов
25
Пруцев
77
Зиньковский
33
Сергеев
9
Сарвели
3-3-1-2-1
1
Климович
5
Готлиб
77
Насыров
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
15
Эктов
55
Капленко
7
Чуканов
16
Алвеш
92
Скворцов
51
Карпов
8
Витюгов
8
Витюгов
51
Карпов
70
Кабутов
69
Голенков
69
Голенков
70
Кабутов
2
Полуяхтов
2
Зеффан
2
Зеффан
2
Полуяхтов
92
Скворцов
11
Прудников
11
Прудников
92
Скворцов
7
Чуканов
23
Бреев
23
Бреев
7
Чуканов
15
Эктов
7
Фамейе
7
Фамейе
15
Эктов
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
57
Евгений Болотов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Остались в запасе
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Солидарность Арена
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