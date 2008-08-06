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Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 06 августа 2008
Оренбург
06.08.2008, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
А.Глот (Ярославль)
А.Харламов (Тобольск)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Газовик
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