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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 02 сентября 2017
Оренбург
02.09.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 2
Завершен
Крылья Советов
39'
В. Кулик (П)
48'
В. Кулик
85'
В. Парняков
4'
С. Мияилович
58'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Крылья Советов
90'
+3
Желтая карточка
А. Алиев
86'
Замена
П. Голышев
️️️️
Д. Немчанинов
ГОЛ! 3:2!
В. Парняков
85'
Замена
С. Бреев
️️️️
Г. Чиркин
76'
64'
Желтая карточка
И. Таранов
63'
Замена
Д. Немчанинов
️️️️
Г. Зотов
Замена
Благо
️️️️
В. Кулик
63'
58'
ГОЛ! 2:2!
С. Корниленко
56'
Желтая карточка
К. Гоцук
54'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Кленкин
54'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Зинков
ГОЛ! 2:1!
В. Кулик
48'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Делькин
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кулик
39'
Замена
И. Удалый
️️️️
Р. Воробьев
29'
Вторая желтая
Д. Андреев
26'
Желтая карточка
Д. Андреев
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Мияилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
84
Андрей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
40
Благо
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Алан Чочиев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-3-2-1
9
Руденко
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
12
Малых
8
Чиркин
55
Кулик
84
Воробьев
22
Ефремов
18
Попов
90
Делькин
4-4-2
14
Конюхов
31
Зотов
24
Гоцук
0
Таранов
33
Ятченко
10
Алиев
5
Зинков
22
Мияилович
4
Кленкин
12
Корниленко
22
Самодин
84
Воробьев
3
Удалый
3
Удалый
84
Воробьев
8
Чиркин
23
Бреев
23
Бреев
8
Чиркин
55
Кулик
40
Благо
40
Благо
55
Кулик
90
Делькин
9
Мамтов
9
Мамтов
90
Делькин
31
Зотов
23
Немчанинов
23
Немчанинов
31
Зотов
4
Кленкин
11
Чочиев
11
Чочиев
4
Кленкин
5
Зинков
31
Ткачук
31
Ткачук
5
Зинков
Немчанинов
72
Голышев
72
Голышев
Немчанинов
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
84
Андрей Миронов
ЦП
73
Дмитрий Чванов
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
73
Дмитрий Чванов
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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