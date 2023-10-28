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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Оренбург
Крылья Советов - Оренбург: обзор матча 28 октября 2023
Крылья Советов
28.10.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
24'
Б. Гарре
66'
М. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Оренбург
Замена
В. Хубулов
️️️️
Н. Салтыков
90'
+4
Замена
И. Гапонов
️️️️
М. Витюгов
90'
+4
Замена
В. Писарский
️️️️
Р. Ежов
87'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Д. Иванисеня
87'
83'
Желтая карточка
В. Обухов
76'
Желтая карточка
Л. Вера
Замена
А. Рахманович
️️️️
В. Шитов
70'
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Перес
Пас отдал
А. Адамов
60'
Желтая карточка
Х. Марин
46'
Замена
Х. Марин
️️️️
И. Башич
46'
Замена
В. Обухов
️️️️
Я. Михайлов
ГОЛ! 1:0!
Б. Гарре
Пас отдал
Г. Бейл
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
(К)
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
(К)
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
18
Артем Соколов
АП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
50
Джастин Куэро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
21
Иванисеня
7
Гарре
14
Салтыков
29
Ежов
73
Шитов
4-1-3-2
99
Сысуев
95
Адамов
3
Сиваков
2
Перес
3
Гогличидзе
32
Вера
5
Михайлов
10
Флорентин
11
Мансилья
10
Воробьев
13
Башич
8
Витюгов
95
Гапонов
95
Гапонов
8
Витюгов
21
Иванисеня
31
Зотов
31
Зотов
21
Иванисеня
73
Шитов
11
Рахманович
11
Рахманович
73
Шитов
14
Салтыков
8
Хубулов
8
Хубулов
14
Салтыков
29
Ежов
77
Писарский
77
Писарский
29
Ежов
13
Башич
26
Марин
26
Марин
13
Башич
5
Михайлов
13
Обухов
13
Обухов
5
Михайлов
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
15
Николай Рассказов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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