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FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 27 сентября 2012
Оренбург
27.09.2012, четверг, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Крылья Советов
2'
С. Сердюков
51'
С. Будылин (П)
61'
Д. Верховцов
72'
А. Епуряну
113'
А. Делькин
120+2'
В. Свежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оренбург - Крылья Советов
120'
+2
ГОЛ! 2:4!
В. Свежов
113'
ГОЛ! 2:3!
А. Делькин
111'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
С. Корниленко
Замена
Ю. Будылин
️️️️
А. Перов
110'
100'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Делькин
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Шляпкин
98'
Желтая карточка
С. Сердюков
82'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Кленкин
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Епуряну
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Верховцов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Будылин
51'
50'
Желтая карточка
Д. Верховцов
31'
Желтая карточка
И. Цаллагов
30'
Желтая карточка
В. Свежов
ГОЛ! 1:0!
С. Сердюков
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Александр Чихрадзе
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Сергей Будылин
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
92
Дмитрий Голубев
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Юрий Будылин
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
10
Себайос
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-5-1
1
Чихрадзе
3
Будылин
2
Полуяхтов
15
Андреев
12
Малых
4
Кленкин
13
Шляпкин
3
Ахмедов
30
Друзин
33
Перов
29
Сердюков
4-2-2-2
1
Вавилин
92
Голубев
25
Концедалов
24
Епуряну
13
Верховцов
15
Цаллагов
84
Воробьев
28
Григорян
6
Свежов
90
Делькин
4
Елисеев
33
Перов
9
Будылин
9
Будылин
33
Перов
4
Кленкин
10
Парняков
10
Парняков
4
Кленкин
13
Шляпкин
33
Кренделев
33
Кренделев
13
Шляпкин
Корниленко
32
Баляйкин
32
Баляйкин
Корниленко
90
Делькин
12
Корниленко
12
Корниленко
90
Делькин
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
1
Федор Бурдыкин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
10
Себайос
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
10
Себайос
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газовик
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