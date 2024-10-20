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РПЛ 2026/2027
Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 20 октября 2024
Оренбург
20.10.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Крылья Советов
73'
Х. Марин (П)
90+2'
Х. Марин
11'
И. Сергеев
31'
К. Печенин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Крылья Советов
Желтая карточка
Д. Куэро
90'
+7
90'
+5
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
И. Сергеев
90'
+5
Замена
В. Шитов
️️️️
Р. Ежов
ГОЛ! 2:2!
Х. Марин
90'
+2
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
С. Сахархизан
89'
77'
Замена
И. Гапонов
️️️️
И. Олейников
77'
Замена
В. Мендес
️️️️
Б. Гарре
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Марин
73'
72'
Желтая карточка
Н. Рассказов
66'
Красная карточка
Ф. Костанца
Замена
Д. Куэро
️️️️
Я. Михайлов
65'
Желтая карточка
М. Перес
56'
Замена
М. Горбани
️️️️
Х. Томпсон
46'
Замена
И. Башич
️️️️
А. Коваленко
46'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
С. Оганесян
46'
34'
Желтая карточка
Р. Ежов
31'
ГОЛ! 0:2!
К. Печенин
Пас отдал
Ф. Костанца
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Пас отдал
И. Олейников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
13
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-3-2
57
Москвичев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
88
Караташ
8
Коваленко
26
Марин
5
Михайлов
9
Оганесян
11
Сахархизан
10
Томпсон
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Солдатенков
4
Евгеньев
2
Печенин
22
Костанца
6
Бабкин
29
Ежов
7
Гарре
19
Олейников
33
Сергеев
15
Рассказов
10
Томпсон
6
Горбани
6
Горбани
10
Томпсон
8
Коваленко
13
Башич
13
Башич
8
Коваленко
9
Оганесян
11
Мансилья
11
Мансилья
9
Оганесян
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
5
Михайлов
50
Куэро
50
Куэро
5
Михайлов
19
Олейников
95
Гапонов
95
Гапонов
19
Олейников
7
Гарре
5
Мендес
5
Мендес
7
Гарре
33
Сергеев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
33
Сергеев
29
Ежов
73
Шитов
73
Шитов
29
Ежов
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
8
Офсайды
0
2
Количество передач
465
345
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Чистяков; АVAR – Роман Сафьян
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Аксенов)
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