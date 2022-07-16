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РПЛ 2026/2027
Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 16 июля 2022
Оренбург
16.07.2022, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 4
Завершен
Крылья Советов
31'
Д. Цыпченко (АГ)
83'
Т. Аюпов
49'
Р. Ежов
54'
М. Глушенков
73'
М. Глушенков
84'
Д. Якуба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Крылья Советов
87'
Замена
В. Шитов
️️️️
М. Глушенков
87'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
И. Гапонов
84'
ГОЛ! 2:4!
Д. Якуба
Замена
Н. Титков
️️️️
Ю. Ковалев
84'
ГОЛ! 2:3!
Т. Аюпов
83'
76'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Г. Бейл
76'
Замена
В. Хубулов
️️️️
С. Пиняев
Замена
В. Писарский
️️️️
К. Печенин
74'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
К. Капленко
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
М. Глушенков
66'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Д. Цыпченко
Замена
Т. Аюпов
️️️️
В. Полуяхтов
60'
Замена
А. Эктов
️️️️
С. Оганесян
60'
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Глушенков
Пас отдал
Р. Ежов
49'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ежов
Пас отдал
М. Глушенков
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Цыпченко
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
2
Кирилл Печенин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Юрий Ковалев
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
13
Иван Башич
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Гошев
4
Хотулев
2
Печенин
3
Сиваков
2
Полуяхтов
12
Малых
55
Капленко
17
Ковалев
9
Оганесян
13
Башич
10
Воробьев
4-2-2-2
1
Ломаев
23
Бейл
95
Гапонов
3
Солдатенков
4
Горшков
8
Коваленко
21
Иванисеня
29
Ежов
9
Пиняев
10
Глушенков
10
Цыпченко
2
Полуяхтов
8
Аюпов
8
Аюпов
2
Полуяхтов
9
Оганесян
15
Эктов
15
Эктов
9
Оганесян
17
Ковалев
18
Титков
18
Титков
17
Ковалев
55
Капленко
11
Мансилья
11
Мансилья
55
Капленко
2
Печенин
77
Писарский
77
Писарский
2
Печенин
95
Гапонов
4
Евгеньев
4
Евгеньев
95
Гапонов
23
Бейл
8
Витюгов
8
Витюгов
23
Бейл
10
Цыпченко
8
Якуба
8
Якуба
10
Цыпченко
9
Пиняев
8
Хубулов
8
Хубулов
9
Пиняев
10
Глушенков
73
Шитов
73
Шитов
10
Глушенков
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
69
Семен Юрин
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Газовик
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