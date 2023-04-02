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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Оренбург
Крылья Советов - Оренбург: обзор матча 02 апреля 2023
Крылья Советов
02.04.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
7'
Д. Цыпченко
30'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Оренбург
90'
+2
Желтая карточка
Д. Воробьев
90'
+1
Замена
В. Обухов
️️️️
Б. Мансилья
90'
+1
Замена
Р. Гойкович
️️️️
М. Стаматов
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Цыпченко
88'
Замена
С. Бабкин
️️️️
М. Витюгов
88'
84'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Г. Флорентин
84'
Замена
Н. Титков
️️️️
И. Башич
Замена
А. Коваленко
️️️️
Б. Гарре
78'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Р. Ежов
78'
73'
Замена
Х. Марин
️️️️
Ю. Ковалев
Желтая карточка
Г. Бейл
62'
Замена
В. Писарский
️️️️
А. Рахманович
61'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Воробьев
Пас отдал
Ю. Ковалев
Желтая карточка
М. Витюгов
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Цыпченко
Пас отдал
Ю. Горшков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-2-3-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
8
Витюгов
7
Гарре
11
Рахманович
29
Ежов
10
Цыпченко
4-2-3-1
99
Сысуев
15
Эктов
3
Сиваков
2
Перес
30
Стаматов
17
Ковалев
32
Вера
13
Башич
10
Флорентин
11
Мансилья
10
Воробьев
29
Ежов
15
Рассказов
15
Рассказов
29
Ежов
8
Витюгов
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Витюгов
7
Гарре
8
Коваленко
8
Коваленко
7
Гарре
10
Цыпченко
17
Зуев
17
Зуев
10
Цыпченко
11
Рахманович
77
Писарский
77
Писарский
11
Рахманович
17
Ковалев
26
Марин
26
Марин
17
Ковалев
10
Флорентин
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
10
Флорентин
30
Стаматов
3
Гойкович
3
Гойкович
30
Стаматов
13
Башич
18
Титков
18
Титков
13
Башич
11
Мансилья
13
Обухов
13
Обухов
11
Мансилья
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
70
Данил Капустянский
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
70
Данил Капустянский
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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