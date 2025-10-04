Введите ваш ник на сайте
«Страсбур» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.85

04 октября 2025 11:16
Страсбур - Анжер
05 окт. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Страсбура»
5 октября на стадионе «Ля Мено» состоится матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбур» примет «Анжер». Хозяева проводят сильное начало сезона и входят в верхнюю часть таблицы, тогда как гости борются за выживание. Команды подходят к встрече с разной формой и психологией, что делает предстоящую игру особенно показательной.

«Страсбур»

Подопечные ведут борьбу за место в зоне еврокубков. Несмотря на поражение от «Марселя» (1:2), команда показывает уверенную игру в атаке – девять забитых голов за пять последних встреч говорят о прогрессе. Главным бомбардиром остаeтся Эмануэль Эмега, забивший четыре мяча в восьми матчах. «Страсбур» активно использует фланговые атаки и прессинг на чужой половине поля, что особенно заметно в матчах против лидеров.

Однако оборона остаeтся уязвимой стороной – восемь пропущенных мячей в последних пяти турах. Несмотря на это, команда стабильно берeт очки дома: три победы за последние четыре встречи на «Ля Мено». Уверенность в своих силах и сбалансированная игра в центре поля позволяют «Страсбуру» подходить к поединку с явным преимуществом.

«Анжер»

Ситуация гостей заметно сложнее. Команда из Анже проиграла «Бресту» (0:2) и продолжает безвыигрышную серию в чемпионате. За шесть туров – всего пять очков, при этом забито лишь два мяча. Лидер атак, Химад Абделли, пока не может реализовать потенциал, а команда страдает от нехватки креатива в центре поля.

Главная проблема «Анже» – слабая реализация моментов и пассивная игра в обороне. За последние пять матчей команда пропустила шесть голов и редко держит мяч более 40% игрового времени. Даже несмотря на слаженность в отдельных эпизодах, темпа и агрессии гостям не хватает. Выездные игры даются особенно тяжело – в текущем сезоне ни одной победы на чужом поле.

Факты о командах

«Страсбур»

  • Победа в 4 из 6 последних матчей.
  • В среднем: 1.80 забитых и 1.60 пропущенных голов за 5 игр.
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • Три победы в последних четырeх играх дома.

«Анжер»

  • Без побед в 5 последних матчах.
  • В среднем: 0.40 забитых и 1.20 пропущенных голов за 5 игр.
  • Пропускает в 5 турах подряд.
  • Не выигрывает в выездных матчах сезона.

Личные встречи
29% (5)
29% (5)
41% (7)
22
Забитых мячей
22
1.29
В среднем за матч
1.29
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
5 : 0
05.10.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
2 : 1
10.05.2025
Страсбур
Франция. Кубок, 1/8 финала
Страсбур
1 : 3
05.02.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
2 : 1
18.02.2023
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Страсбур
0 : 1
06.01.2023
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
2 : 3
09.10.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 1
13.02.2022
Страсбур
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
0 : 2
08.08.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
21.02.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0 : 2
16.12.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 0
02.11.2019
Страсбур
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
1 : 2
09.02.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 2
06.10.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 32 тур
Анжер
1 : 1
07.04.2018
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2 : 2
28.10.2017
Анжер
Франция. Кубок, 1/8 финала
Анжер
2 : 0
01.02.2011
Страсбур
Показать все

Прогноз на матч «Страсбур» – «Анжер»

Хозяева выглядят более уверенно и обладают всеми ресурсами для победы. «Анжер» сейчас переживает спад, команда испытывает трудности в атаке и редко создаeт опасные моменты. «Страсбур» играет на высоком уровне, особенно дома, где отличается интенсивностью и разнообразием атакующих действий. При этом оборона хозяев нестабильна, поэтому ставка на результативный матч выглядит логично.

«Страсбур» имеет все шансы добыть три очка, а игра, вероятно, получится открытой. «Анжер» может попытаться использовать редкие контратаки, но на фоне формы хозяев этого может оказаться недостаточно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Страсбура» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.85
Победа «Страсбура»
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Анжер Страсбур
