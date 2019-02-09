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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Анжер
Страсбур - Анжер: обзор матча 09 февраля 2019
Страсбур
09.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Анжер
87'
С. Прсич
35'
В. Канга
55'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Анжер
90'
+2
Желтая карточка
К. Лопес
Желтая карточка
К. Лала
90'
ГОЛ! 1:2!
С. Прсич
Пас отдал
К. Лала
87'
59'
Желтая карточка
И. Траоре
55'
ГОЛ! 0:2!
В. Канга
Пас отдал
Ш. Ндойе
Желтая карточка
С. Митрович
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Канга
Пас отдал
А. Бамба
17'
Желтая карточка
М. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Коне
23
Митрович
18
Мартинес
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
3-3-2-2
16
Бутель
29
Томас
8
Траоре
4
Павлович
25
Бамба
7
Сантамария
15
Мансе
10
Фульини
17
Ндойе
13
Баокен
9
Канга
Остались в запасе
Страсбур
Анжер
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Страсбур - Анжер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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