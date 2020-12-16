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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Страсбур
Анжер - Страсбур: обзор матча 16 декабря 2020
Анжер
16.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
77'
Х. Диалло
90+1'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Страсбур
90'
+5
Желтая карточка
Л. Ажорк
90'
+3
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Томассон
90'
+2
Замена
М. Сиби
️️️️
Х. Диалло
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Ажорк
Пас отдал
Х. Диалло
Замена
М. Чо
️️️️
М. Лаж
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
Л. Ажорк
Желтая карточка
С. Думбия
73'
69'
Замена
Д. Ленар
️️️️
М. Симакан
67'
Замена
М. Шахири
️️️️
Ж. Беллегард
66'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
М. Уорис
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Фульини
63'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
63'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Ф. Эль-Мелали
46'
12'
Желтая карточка
А. Джику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Страсбур
30
Александр Пьер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
4-3-1-2
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
29
Кулибали
10
Фульини
6
Мангани
28
Лаж
13
Баокен
28
Эль-Мелали
4-2-1-1-2
1
Кавашима
70
Лала
3
Симакан
4
Джику
23
Кароль
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
20
Уорис
13
Диалло
28
Лаж
50
Чо
50
Чо
28
Лаж
28
Эль-Мелали
19
Кабо
19
Кабо
28
Эль-Мелали
10
Фульини
15
Капелле
15
Капелле
10
Фульини
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
27
Беллегард
11
Шахири
11
Шахири
27
Беллегард
13
Диалло
23
Сиби
23
Сиби
13
Диалло
3
Симакан
14
Ленар
14
Ленар
3
Симакан
28
Томассон
9
Зохи
9
Зохи
28
Томассон
20
Уорис
19
Ажорк
19
Ажорк
20
Уорис
Остались в запасе
Анжер
Страсбур
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Александр Пьер
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
30
Александр Пьер
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Анжер - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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