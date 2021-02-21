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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Анжер
Страсбур - Анжер: обзор матча 21 февраля 2021
Страсбур
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Анжер
Замена
М. Сиби
️️️️
Д. Ленар
90'
+2
84'
Замена
М. Лаж
️️️️
Т. Мангани
Замена
С. Прсич
️️️️
И. Сиссоко
83'
80'
Замена
П. Капелле
️️️️
И. Амаду
76'
Желтая карточка
Л. Диони
70'
Замена
С. Буфал
️️️️
С. Тиуб
Желтая карточка
С. Митрович
58'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Ж. Аолу
46'
Желтая карточка
И. Сиссоко
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Кавашима
19
Каси
23
Митрович
4
Джику
24
Жилберт
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-1-3-1-1
13
Бернардони
25
Бамба
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
10
Амаду
10
Фульини
29
Кулибали
6
Мангани
9
Тиуб
99
Диони
14
Аолу
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Аолу
14
Ленар
23
Сиби
23
Сиби
14
Ленар
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Прсич
28
Сиссоко
6
Мангани
28
Лаж
28
Лаж
6
Мангани
9
Тиуб
17
Буфал
17
Буфал
9
Тиуб
10
Амаду
15
Капелле
15
Капелле
10
Амаду
Остались в запасе
Страсбур
Анжер
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
9
Идрисс Саади
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Страсбур - Анжер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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