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Расписание матчей
Франция. Кубок
Страсбур - Анжер
Страсбур - Анжер: обзор матча 06 января 2023
Страсбур
06.01.2023, пятница, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Анжер
ГОЛ!
У. Камара
4:5
ГОЛ!
Х. Диарра
4:4
ГОЛ!
А. Салама
3:4
ГОЛ!
А. Томассон
3:3
ГОЛ!
Б. Менди
2:3
ГОЛ!
Л. Мотиба
2:2
ГОЛ!
А. Сима
1:2
ГОЛ!
Х. Диалло
1:1
ГОЛ!
Х. Абделли
0:1
Замена
Х. Диарра
️️️️
Д. Ленар
77'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
К. Гамейро
71'
Замена
А. Нусс
️️️️
И. Дукуре
71'
68'
Замена
Х. Абделли
️️️️
С. Тиуб
68'
Замена
А. Сима
️️️️
А. Эну
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
64'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
И. Сиссоко
63'
46'
Замена
С. Думбия
️️️️
Х. Шабанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
19
Том Сеттель
ЛВ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Анжер
25
Тео Борне
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
8
Химад Абделли
АП
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
4-1-2-1-2
26
Селс
6
Дукуре
5
Ньямси
5
Перрен
18
Пьерр-Габриэль
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
13
Диалло
9
Гамейро
4-1-1-1-3
13
Бернардони
25
Бамба
4
Камара
22
Хунтонджи
24
Шабанович
3
Менди
6
Бенталеб
9
Тиуб
19
Салама
28
Эль-Мелали
23
Эну
28
Сиссоко
23
Ле Марша
23
Ле Марша
28
Сиссоко
6
Дукуре
31
Нусс
31
Нусс
6
Дукуре
14
Ленар
19
Диарра
19
Диарра
14
Ленар
18
Пьерр-Габриэль
27
Беллегард
27
Беллегард
18
Пьерр-Габриэль
9
Гамейро
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Гамейро
24
Шабанович
21
Думбия
21
Думбия
24
Шабанович
9
Тиуб
8
Абделли
8
Абделли
9
Тиуб
23
Эну
19
Сима
19
Сима
23
Эну
Остались в запасе
Страсбур
Анжер
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
19
Том Сеттель
ЛВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
25
Тео Борне
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Жеральд Батикль
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
19
Том Сеттель
ЛВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Жеральд Батикль
Статистика матча Страсбур - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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