4 октября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет центральный матч тура в Бундеслиге, где дортмундская «Боруссия» примет «РБ Лейпциг». Обе команды подходят к игре с сериями побед и в хорошей форме, что обещает высокую интенсивность и зрелищность.

«Боруссия» Д

Дортмундцы набрали 13 очков и идут вторыми в таблице. Команда победила в четырех последних турах, при этом не пропустила ни одного гола. Силу атаки демонстрирует Серу Гирасси, который забил 10 мячей в 12 встречах. В последних пяти матчах «Боруссия» отличилась 13 раз, что подтверждает еe атакующий потенциал. При этом коллектив сумел укрепить оборону, что подтверждается четырьмя «сухими» матчами подряд в чемпионате.

«РБ Лейпциг»

Клуб из Лейпцига идет третьим с 12 очками. Подопечные продолжают побеждать: четыре выигранных матча подряд в Бундеслиге. Йохан Бакайоко стал главным снайпером команды с двумя голами в шести матчах, однако сама команда распределяет атакующие функции более равномерно. В последних пяти играх «РБ Лейпциг» забил 7 и пропустил столько же, что указывает на баланс между атакой и обороной, но без явного преимущества.

Факты о командах

«Боруссия» Д

Победы в 4 последних матчах.

Средние показатели: 2.60 забитых, 1.00 пропущенных (5 игр).

Забивает в 13 матчах подряд в Бундеслиге.

Не пропускает в 4 последних играх чемпионата.

«РБ Лейпциг»

Победы в 4 последних матчах.

Средние показатели: 1.40 забитых, 1.40 пропущенных (5 игр).

Забивает в каждом из 4 последних туров.

Сохраняет атакующую стабильность, но оборона уязвима.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

Матч обещает быть напряженным: обе команды находятся на пике формы и претендуют на верхние позиции. «Боруссия» выглядит чуть увереннее благодаря надежной обороне и более высокой результативности. «РБ Лейпциг» играет активно, но пропускает почти в каждом матче, что может стать решающим фактором. Вероятно, хозяева сумеют воспользоваться своим преимуществом в атаке и давлением трибун. Оптимальным вариантом станет ставка на победу «Боруссии» с обменом голами.

Рекомендованные ставки