«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.90

03 октября 2025 9:39
Боруссия Д - РБ Лейпциг
04 окт. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Боруссии» Д и обе забьют
Сделать ставку

4 октября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет центральный матч тура в Бундеслиге, где дортмундская «Боруссия» примет «РБ Лейпциг». Обе команды подходят к игре с сериями побед и в хорошей форме, что обещает высокую интенсивность и зрелищность.

«Боруссия» Д

Дортмундцы набрали 13 очков и идут вторыми в таблице. Команда победила в четырех последних турах, при этом не пропустила ни одного гола. Силу атаки демонстрирует Серу Гирасси, который забил 10 мячей в 12 встречах. В последних пяти матчах «Боруссия» отличилась 13 раз, что подтверждает еe атакующий потенциал. При этом коллектив сумел укрепить оборону, что подтверждается четырьмя «сухими» матчами подряд в чемпионате.

«РБ Лейпциг»

Клуб из Лейпцига идет третьим с 12 очками. Подопечные продолжают побеждать: четыре выигранных матча подряд в Бундеслиге. Йохан Бакайоко стал главным снайпером команды с двумя голами в шести матчах, однако сама команда распределяет атакующие функции более равномерно. В последних пяти играх «РБ Лейпциг» забил 7 и пропустил столько же, что указывает на баланс между атакой и обороной, но без явного преимущества.

Факты о командах

«Боруссия» Д

  • Победы в 4 последних матчах.
  • Средние показатели: 2.60 забитых, 1.00 пропущенных (5 игр).
  • Забивает в 13 матчах подряд в Бундеслиге.
  • Не пропускает в 4 последних играх чемпионата.

«РБ Лейпциг»

  • Победы в 4 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.40 забитых, 1.40 пропущенных (5 игр).
  • Забивает в каждом из 4 последних туров.
  • Сохраняет атакующую стабильность, но оборона уязвима.

Личные встречи
43% (9)
14% (3)
43% (9)
34
Забитых мячей
36
1.62
В среднем за матч
1.71
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
1 : 1
04.10.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
15.03.2025
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
02.11.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
27.04.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
2 : 3
09.12.2023
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/4 финала
РБ Лейпциг
2 : 0
05.04.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
2 : 1
03.03.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
10.09.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия Д
1 : 4
02.04.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
06.11.2021
Боруссия Д
Германия. Кубок, Финал
РБ Лейпциг
1 : 4
13.05.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
3 : 2
08.05.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1 : 3
09.01.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
0 : 2
20.06.2020
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
3 : 3
17.12.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
19.01.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
4 : 1
26.08.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
03.03.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
2 : 3
14.10.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
1 : 0
04.02.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 2 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
10.09.2016
Боруссия Д
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

Матч обещает быть напряженным: обе команды находятся на пике формы и претендуют на верхние позиции. «Боруссия» выглядит чуть увереннее благодаря надежной обороне и более высокой результативности. «РБ Лейпциг» играет активно, но пропускает почти в каждом матче, что может стать решающим фактором. Вероятно, хозяева сумеют воспользоваться своим преимуществом в атаке и давлением трибун. Оптимальным вариантом станет ставка на победу «Боруссии» с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии» Д и обе забьют – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Боруссии» Д больше 1.5 голов – коэффициент 1.85

1.90
Победа «Боруссии» Д и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Боруссия Д
Рекомендуем
