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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 03 марта 2023
Боруссия Д
03.03.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
21'
М. Ройс (П)
39'
Э. Джан
74'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
84'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
83'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Нкунку
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Ю. Брандт
83'
Замена
М. Дауд
️️️️
С. Озкан
83'
74'
ГОЛ! 2:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
Д. Раум
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
М. Ройс
73'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Аллер
72'
72'
Замена
М. Симакан
️️️️
В. Орбан
72'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
61'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
Желтая карточка
Ю. Брандт
55'
52'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
45'
+3
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 2:0!
Э. Джан
39'
38'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
Желтая карточка
С. Озкан
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ройс
21'
17'
Желтая карточка
А. Айдара
15'
Желтая карточка
К. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кобель
27
Вольф
25
Зюле
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
5
Беллингем
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
22
Аллер
4-2-2-2
28
Бласвих
39
Хенрикс
4
Орбан
24
Гвардиол
23
Хальстенберг
21
Шлагер
21
Айдара
8
Собослаи
10
Форсберг
28
Нкунку
19
Силва
8
Брандт
15
Хуммельс
15
Хуммельс
8
Брандт
6
Озкан
81
Дауд
81
Дауд
6
Озкан
18
Ройс
11
Гиттенс
11
Гиттенс
18
Ройс
22
Аллер
27
Модест
27
Модест
22
Аллер
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
4
Орбан
3
Симакан
3
Симакан
4
Орбан
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
28
Нкунку
11
Вернер
11
Вернер
28
Нкунку
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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