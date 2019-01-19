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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг - Боруссия Д: обзор матча 19 января 2019
РБ Лейпциг
19.01.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
19'
А. Витсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия Д
90'
+3
Желтая карточка
Р. Бюрки
Желтая карточка
Ю. Поульсен
90'
84'
Желтая карточка
Д. Санчо
Желтая карточка
Д. Упамекано
67'
Желтая карточка
И. Конате
40'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
16
Клостерманн
16
Конате
44
Кампль
27
Лаймер
20
Забитцер
6
Демме
11
Вернер
15
Поульсен
4-2-1-2-1
1
Бюрки
2
Хакими
22
Диалло
26
Пищек
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
27
Гетце
26
Филипп
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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