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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 17 декабря 2019
Боруссия Д
17.12.2019, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
23'
Ю. Вайгль
34'
Ю. Брандт
55'
Д. Санчо
47'
Т. Вернер
53'
Т. Вернер
78'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
84'
78'
ГОЛ! 3:3!
П. Шик
Замена
Л. Пищек
️️️️
Д. Санчо
71'
70'
Замена
М. Кунья
️️️️
М. Забитцер
62'
Замена
П. Шик
️️️️
Ю. Поульсен
ГОЛ! 3:2!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Ройс
55'
53'
ГОЛ! 2:2!
Т. Вернер
47'
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
46'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 2:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Санчо
34'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Вайгль
Пас отдал
Р. Геррейру
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-3-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
25
Аканджи
23
Загаду
22
Геррейру
5
Вайгль
2
Хакими
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
18
Ройс
4-3-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
20
Забитцер
6
Демме
27
Лаймер
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
19
Санчо
26
Пищек
26
Пищек
19
Санчо
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
15
Поульсен
14
Шик
14
Шик
15
Поульсен
20
Забитцер
10
Кунья
10
Кунья
20
Забитцер
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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