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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 02 ноября 2024
Боруссия Д
02.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
30'
М. Байер
65'
С. Гирасси
27'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
Желтая карточка
А. Азхил
90'
+7
Замена
К. Кэмпбелл
️️️️
М. Байер
90'
+4
82'
Замена
А. Уэдраого
️️️️
А. Нуса
81'
Желтая карточка
К. Кампль
Замена
Д. Мален
️️️️
Д. Гиттенс
79'
70'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Б. Хенрикс
70'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
Замена
А. Азхил
️️️️
М. Забитцер
67'
ГОЛ! 2:1!
С. Гирасси
Пас отдал
М. Байер
65'
64'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
64'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
К. Баумгартнер
40'
Желтая карточка
Л. Гертрейда
35'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Байер
Пас отдал
Ф. Нмеча
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
Л. Опенда
Желтая карточка
М. Байер
21'
8'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
2-1-2-3-2
33
Майер
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
14
Байер
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
16
Клостерманн
4
Орбан
39
Хенрикс
48
Вермерен
21
Айдара
14
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
20
Забитцер
46
Азхил
46
Азхил
20
Забитцер
14
Байер
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Байер
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
39
Хенрикс
3
Битшиабу
3
Битшиабу
39
Хенрикс
7
Нуса
8
Уэдраого
8
Уэдраого
7
Нуса
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
14
Баумгартнер
99
Эльмас
99
Эльмас
14
Баумгартнер
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
3
4
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
11
12
Офсайды
2
2
Количество передач
512
405
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.22
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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