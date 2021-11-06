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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг - Боруссия Д: обзор матча 06 ноября 2021
РБ Лейпциг
06.11.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
29'
К. Нкунку
68'
Ю. Поульсен
52'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия Д
89'
Желтая карточка
Ю. Мукоко
Желтая карточка
Д. Собослаи
88'
86'
Замена
Д. Загаду
️️️️
А. Витсель
Замена
К. Лаймер
️️️️
А. Айдара
84'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Нкунку
84'
82'
Замена
Рейньер
️️️️
Ю. Брандт
71'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
Замена
А. Силва
️️️️
Ю. Поульсен
69'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Нкунку
68'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
65'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Б. Хенрикс
59'
55'
Желтая карточка
Т. Менье
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Менье
46'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
М. Понграчич
Желтая карточка
Т. Адамс
40'
38'
Желтая карточка
А. Витсель
31'
Желтая карточка
М. Ройс
31'
Желтая карточка
Д. Беллингем
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Й. Гвардиол
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
24
Гвардиол
3
Симакан
17
Анхелиньо
12
Адамс
20
Мукиэле
21
Айдара
8
Собослаи
15
Поульсен
28
Нкунку
4-2-3-1
1
Кобель
12
Менье
15
Хуммельс
28
Аканджи
5
Понграчич
5
Беллингем
28
Витсель
8
Брандт
18
Ройс
9
Азар
14
Мален
21
Айдара
27
Лаймер
27
Лаймер
21
Айдара
28
Нкунку
20
Ольмо
20
Ольмо
28
Нкунку
39
Хенрикс
10
Форсберг
10
Форсберг
39
Хенрикс
15
Поульсен
19
Силва
19
Силва
15
Поульсен
28
Витсель
23
Загаду
23
Загаду
28
Витсель
8
Брандт
19
Рейньер
19
Рейньер
8
Брандт
5
Понграчич
7
Кнауфф
7
Кнауфф
5
Понграчич
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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