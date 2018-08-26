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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 26 августа 2018
Боруссия Д
26.08.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 1 тур
4 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
21'
М. Дауд
40'
М. Забитцер (АГ)
43'
А. Витсель
90+1'
М. Ройс
1'
Ж. Огустен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
ГОЛ! 4:1!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
90'
+1
Замена
Р. Геррейру
️️️️
М. Шмельцер
87'
85'
Замена
Брума
️️️️
Д. Демме
Замена
Д. Санчо
️️️️
К. Пулишич
77'
Желтая карточка
М. Дауд
75'
72'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Огустен
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Филипп
70'
Желтая карточка
А. Диалло
68'
46'
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Забитцер
ГОЛ! 3:1!
А. Витсель
43'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Забитцер
40'
23'
Желтая карточка
М. Сараччи
ГОЛ! 1:1!
М. Дауд
Пас отдал
М. Шмельцер
21'
7'
Желтая карточка
Д. Упамекано
1'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Огустен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
25
Аканджи
22
Диалло
26
Пищек
27
Делэни
81
Дауд
27
Витсель
18
Ройс
11
Пулишич
26
Филипп
4-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
2
Упамекано
16
Конате
4
Сараччи
6
Демме
20
Забитцер
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
97
Огустен
26
Филипп
27
Вольф
27
Вольф
26
Филипп
11
Пулишич
19
Санчо
19
Санчо
11
Пулишич
29
Шмельцер
22
Геррейру
22
Геррейру
29
Шмельцер
6
Демме
77
Брума
77
Брума
6
Демме
20
Забитцер
11
Вернер
11
Вернер
20
Забитцер
97
Огустен
10
Кунья
10
Кунья
97
Огустен
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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