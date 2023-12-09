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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 09 декабря 2023
Боруссия Д
09.12.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
45+6'
Н. Зюле
90+3'
Н. Фуллкруг
32'
Р. Бенсебаини (АГ)
54'
К. Баумгартнер
90+1'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
ГОЛ! 2:3!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Ю. Брандт
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Э. Форсберг
Замена
Д. Мален
️️️️
Р. Бенсебаини
82'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Менье
82'
81'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
76'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Х. Симонс
75'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
75'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Ройс
71'
66'
Желтая карточка
Л. Опенда
61'
Желтая карточка
Х. Симонс
Желтая карточка
С. Озкан
60'
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Баумгартнер
ГОЛ! 1:1!
Н. Зюле
Пас отдал
Ю. Брандт
45'
+6
35'
Желтая карточка
М. Симакан
32'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Бенсебаини
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Гиттенс
19'
Красная карточка
М. Хуммельс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
10
Джованни Рейна
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
5
Бенсебаини
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
12
Менье
23
Джан
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
11
Гиттенс
10
Фуллкруг
3-2-2-2-1
28
Бласвих
3
Симакан
16
Клостерманн
23
Люкеба
23
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
21
Шлагер
7
Симонс
14
Баумгартнер
17
Опенда
11
Гиттенс
25
Зюле
25
Зюле
11
Гиттенс
12
Менье
10
Рейна
10
Рейна
12
Менье
18
Ройс
14
Адейеми
14
Адейеми
18
Ройс
5
Бенсебаини
14
Мален
14
Мален
5
Бенсебаини
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
14
Баумгартнер
10
Форсберг
10
Форсберг
14
Баумгартнер
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
7
Симонс
30
Шешко
30
Шешко
7
Симонс
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
3
3
Офсайды
0
2
Количество передач
287
229
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.01
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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