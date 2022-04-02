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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - РБ Лейпциг
Боруссия Д - РБ Лейпциг: обзор матча 02 апреля 2022
Боруссия Д
02.04.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
84'
Д. Мален
21'
К. Лаймер
30'
К. Лаймер
58'
К. Нкунку
86'
Д. Ольмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - РБ Лейпциг
89'
Замена
У. Новоа
️️️️
Д. Ольмо
Желтая карточка
Д. Мален
88'
86'
ГОЛ! 1:4!
Д. Ольмо
Пас отдал
К. Нкунку
ГОЛ! 1:3!
Д. Мален
Пас отдал
Э. Джан
84'
Желтая карточка
Э. Джан
80'
78'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
М. Симакан
78'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
А. Силва
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
74'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Ройс
74'
68'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Кампль
68'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Н. Мукиэле
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Вольф
61'
Замена
М. Дауд
️️️️
А. Витсель
61'
58'
ГОЛ! 0:3!
К. Нкунку
Пас отдал
К. Лаймер
54'
Желтая карточка
К. Кампль
Желтая карточка
Т. Азар
45'
30'
ГОЛ! 0:2!
К. Лаймер
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Лаймер
Пас отдал
К. Нкунку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
37
Сидни Ребигер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
4-1-2-2-1
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
27
Вольф
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
9
Азар
18
Ройс
9
Холанд
3-2-2-1-2
25
Гулачи
24
Гвардиол
3
Симакан
4
Орбан
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
28
Витсель
81
Дауд
81
Дауд
28
Витсель
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
8
Брандт
18
Ройс
27
Вольф
14
Мален
14
Мален
27
Вольф
19
Силва
8
Собослаи
8
Собослаи
19
Силва
20
Ольмо
12
Новоа
12
Новоа
20
Ольмо
3
Симакан
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
3
Симакан
20
Мукиэле
16
Клостерманн
16
Клостерманн
20
Мукиэле
44
Кампль
10
Форсберг
10
Форсберг
44
Кампль
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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