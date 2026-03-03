4 марта в рамках 1/4 финала Кубка Франции «Марсель» примет «Тулузу». Это противостояние гранда, переживающего проблемы в обороне, и середняка, делающего ставку на кубок. Хозяева имеют идеальную кубковую статистику (3 победы, 3 сухих матча), но в чемпионате регулярно пропускают, гости слабо атакуют, но также уверенно идут в турнире.
«Марсель»
Провансальцы находятся в отличной кубковой форме, одержав 3 победы подряд в турнире, забивая в 3 последних матчах и не пропуская в 3 подряд. Однако в чемпионате оборона «Марселя» катастрофична – 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем). Атака хозяев работает мощно (1.60 гола в среднем). Исторически «Марсель» имеет положительную статистику против «Тулузы», выиграв 3 из 5 последних встреч.
«Тулуза»
Гости также уверенно выступают в Кубке, одержав 3 победы подряд и забивая в 3 последних матчах. Однако в последних 5 играх во всех турнирах «Тулуза» демонстрирует слабую атаку – всего 0.60 гола в среднем (3 мяча). Оборона гостей относительно надежна (1.00 пропуска в среднем). «Тулуза» будет делать ставку на оборону и контратаки, пытаясь использовать проблемы «Марселя» в защите.
Прогноз на матч «Марсель» – «Тулуза»
«Марсель» имеет идеальную кубковую статистику и историческое преимущество над «Тулузой». Однако проблемы в обороне, которые команда демонстрирует в чемпионате, могут проявиться и в кубке. «Тулуза» слабо атакует, но надежна в защите. Учитывая, что хозяева не пропускают в Кубке, а гости мало забивают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Марселя» с минимальным счетом.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Марселя» – коэффициент 1.6.
- Тотал меньше 2.5 голов