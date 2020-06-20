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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг - Боруссия Д: обзор матча 20 июня 2020
РБ Лейпциг
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
30'
Э. Холанд
90+3'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия Д
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Ю. Брандт
90'
+1
Замена
Д. Загаду
️️️️
Р. Геррейру
90'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Т. Азар
81'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Д. Рейна
80'
Желтая карточка
А. Витсель
74'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
И. Конате
️️️️
Э. Форсберг
74'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
70'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Т. Вернер
70'
Желтая карточка
Анхелиньо
57'
Желтая карточка
К. Кампль
53'
50'
Желтая карточка
Д. Рейна
Замена
Т. Адамс
️️️️
Л. Клостерманн
46'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
М. Забитцер
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Рейна
Желтая карточка
П. Шик
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
14
Шик
4-1-1-3-1
1
Бюрки
3
Морей
15
Хуммельс
26
Пищек
22
Геррейру
23
Джан
28
Витсель
10
Рейна
8
Брандт
9
Азар
9
Холанд
16
Клостерманн
10
Адамс
10
Адамс
16
Клостерманн
11
Вернер
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Вернер
10
Форсберг
16
Конате
16
Конате
10
Форсберг
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
20
Ольмо
20
Забитцер
9
Азар
14
Шульц
14
Шульц
9
Азар
22
Геррейру
23
Загаду
23
Загаду
22
Геррейру
10
Рейна
26
Балерди
26
Балерди
10
Рейна
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
33
Филипп Чаунер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
19
Джейдон Санчо
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Лука Унбехаун
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
Остались в запасе
19
Джейдон Санчо
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
1
Лука Унбехаун
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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