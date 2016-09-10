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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг - Боруссия Д: обзор матча 10 сентября 2016
РБ Лейпциг
10.09.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
89'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия Д
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
Пас отдал
О. Бурк
89'
85'
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Кайзер
84'
71'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Г. Кастро
71'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
М. Гетце
Замена
О. Бурк
️️️️
Ю. Поульсен
69'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
М. Забитцер
64'
59'
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
Т. Вернер
54'
Желтая карточка
В. Орбан
48'
40'
Желтая карточка
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
17
Себастьян Роде
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
5
Комппер
4
Орбан
31
Илсанкер
20
Забитцер
6
Демме
13
Кайзер
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-3-1-1
1
Бюрки
26
Пищек
5
Бартра
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Вайгль
17
Роде
20
Шюррле
8
Кастро
27
Гетце
7
Обамеянг
13
Кайзер
8
Кейта
8
Кейта
13
Кайзер
20
Забитцер
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Забитцер
15
Поульсен
7
Бурк
7
Бурк
15
Поульсен
27
Гетце
22
Геррейру
22
Геррейру
27
Гетце
8
Кастро
10
Дембеле
10
Дембеле
8
Кастро
7
Обамеянг
20
Рамос
20
Рамос
7
Обамеянг
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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