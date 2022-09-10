Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг - Боруссия Д: обзор матча 10 сентября 2022
РБ Лейпциг
10.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия Д
6'
В. Орбан
45'
Д. Собослаи
84'
А. Айдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия Д
Желтая карточка
Д. Раум
89'
87'
Замена
Э. Джан
️️️️
А. Модест
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
85'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Лаймер
85'
ГОЛ! 3:0!
А. Айдара
Пас отдал
Т. Вернер
84'
Замена
А. Айдара
️️️️
Э. Форсберг
77'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
А. Диалло
77'
Желтая карточка
К. Лаймер
75'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
68'
59'
Желтая карточка
Т. Менье
59'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
59'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Вольф
ГОЛ! 2:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
М. Симакан
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Орбан
Пас отдал
Д. Собослаи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
22
Раум
22
Диалло
4
Орбан
3
Симакан
21
Шлагер
27
Лаймер
10
Форсберг
8
Собослаи
28
Нкунку
11
Вернер
3-2-2-2-1
33
Майер
12
Менье
4
Шлоттербек
25
Зюле
27
Вольф
22
Геррейру
5
Беллингем
6
Озкан
8
Брандт
18
Ройс
27
Модест
22
Диалло
24
Гвардиол
24
Гвардиол
22
Диалло
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
10
Форсберг
21
Айдара
21
Айдара
10
Форсберг
27
Лаймер
44
Кампль
44
Кампль
27
Лаймер
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
27
Модест
23
Джан
23
Джан
27
Модест
27
Вольф
10
Рейна
10
Рейна
27
Вольф
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
1
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+