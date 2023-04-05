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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Боруссия Д
РБ Лейпциг - Боруссия Д: обзор матча 05 апреля 2023
РБ Лейпциг
05.04.2023, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
22'
Т. Вернер
90+8'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Боруссия Д
ГОЛ! 2:0!
В. Орбан
90'
+8
Желтая карточка
Д. Собослаи
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
М. Хуммельс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Мален
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
87'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Лаймер
87'
85'
Желтая карточка
Д. Беллингем
85'
Замена
А. Модест
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
79'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
78'
76'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
М. Ройс
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
70'
63'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
Д. Раум
58'
46'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Вольф
40'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
М. Симакан
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Каден Кларк
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Бласвих
4
Орбан
3
Симакан
24
Гвардиол
22
Раум
23
Хенрикс
21
Айдара
27
Лаймер
20
Ольмо
8
Собослаи
11
Вернер
3-3-1-2-1
1
Кобель
27
Вольф
25
Зюле
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
23
Джан
22
Геррейру
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
27
Лаймер
44
Кампль
44
Кампль
27
Лаймер
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
8
Брандт
5
Беллингем
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
11
Гиттенс
11
Гиттенс
18
Ройс
27
Вольф
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Вольф
15
Хуммельс
27
Модест
27
Модест
15
Хуммельс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Каден Кларк
АП
Главный тренер
Марко Розе
33
Александер Майер
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Каден Кларк
АП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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