«Реал Сосьедад» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 1.9

03 марта 2026 9:04
Реал Сосьедад - Атлетик
04 мар. 2026, среда 23:00 | Испания. Кубок, 1/2 финала
4 марта в рамках ответного полуфинала Кубка Испании «Реал Сосьедад» примет «Атлетик» из Бильбао. Это баскское дерби, где хозяева имеют комфортное преимущество после победы в первом матче (1:0). «Реал Сосьедад» находится в отличной кубковой форме и имеет феноменальную домашнюю статистику в очных встречах, гости будут пытаться отыграться, но их оборона нестабильна.

«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы находятся в отличной кубковой форме, одержав 6 побед подряд в турнире и забивая в 6 последних матчах. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр и забивает в 15 последних матчах. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Атлетику» в 9 последних домашних встречах и имеют победу в первом матче. Оборона «Реал Сосьедад» нестабильна (1.60 пропуска в среднем), но атакующий потенциал позволяет контролировать игру.

«Атлетик»

Баскский клуб будет пытаться отыграться после домашнего поражения 0:1. «Атлетик» демонстрирует мощную атаку (1.80 гола в среднем за последние 5 игр) и забивает в 3 последних матчах. Однако оборона гостей – их проблема: пропуски в 3 последних матчах Кубка и в 15 последних матчах в целом (1.20 в среднем). Исторически «Атлетик» неудачно выступает в гостях у «Реал Сосьедад», не имея побед в 9 последних визитах.

Факты о командах:

«Реал Сосьедад»

  • 6 побед подряд в Кубке Испании.
  • Забивает в 6 последних матчах Кубка (1.80 в среднем).
  • Забивает в 15 последних матчах.
  • Не проигрывает «Атлетику» дома в 9 последних встречах.
  • Выиграл первый матч 1:0.

«Атлетик»

  • Забивает в 3 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах Кубка (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 15 последних матчах.
  • Проиграл первый матч 0:1.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетик»

«Реал Сосьедад» имеет комфортное преимущество, феноменальную домашнюю статистику против «Атлетика» и отличную кубковую форму. Гости будут атаковать, чтобы отыграться, но их оборона нестабильна, а историческая статистика на выезде удручает. Учитывая, что хозяевам достаточно не проиграть, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа «Реал Сосьедад» в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.9.
  • Реал Сосьедад не проиграет (Х1)

Автор: Воронцов Егор
Испания. Кубок Атлетик Реал Сосьедад
18+
