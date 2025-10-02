Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Осасуна» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 2.20

02 октября 2025 8:47
Осасуна - Хетафе
03 окт. 2025, пятница 22:00 | Испания. Примера, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Осасуны»
Сделать ставку

3 октября на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоится матч 8-го тура Ла Лиги, где «Осасуна» примет «Хетафе». Оба коллектива находятся в середине таблицы, но нуждаются в победе, чтобы закрепиться в зоне комфорта и не допустить проседания в турнирной гонке.

«Осасуна»

«Осасуна» переживает непростой отрезок: команда не может победить уже три матча подряд. В последнем туре состоялось поражение от «Бетиса» 0:2, что лишь подчеркнуло проблемы с реализацией моментов. Впрочем, дома клуб традиционно выступает увереннее: не проигрывает на своeм поле в семи последних встречах Ла Лиги. Лидером атак остаeтся Анте Будимир, на счету которого два гола. При этом оборона не всегда стабильна – пять пропущенных мячей за пять последних встреч, что оставляет соперникам достаточно шансов.

«Хетафе»

«Хетафе» начал сезон активнее и располагается в верхней части середины таблицы, имея 11 очков. Но команда также застряла в серии ничьих и не выигрывает три матча подряд. При этом коллектив стабильно пропускает, что видно по статистике – восемь мячей за последние пять игр. Сильной стороной является атака во главе с Адрианом Лисо, забившим трижды в пяти матчах. Однако уязвимость обороны остаeтся ключевой проблемой, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Осасуна»

  • Не может победить в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.00 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает дома в 7 последних матчах турнира
  • Анте Будимир – главный бомбардир (2 гола)

«Хетафе»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 0.80 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Адриан Лисо – лучший бомбардир (3 гола в 5 матчах)
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
19% (5)
41% (11)
41% (11)
24
Забитых мячей
31
0.89
В среднем за матч
1.15
5:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
1 : 2
16.03.2025
Хетафе
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
05.10.2024
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
3 : 2
17.09.2023
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2 : 1
28.05.2023
Осасуна
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
0 : 2
18.09.2022
Хетафе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 1
11.05.2022
Хетафе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
1 : 0
19.12.2021
Осасуна
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 0
03.04.2021
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
19.09.2020
Осасуна
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
0 : 0
05.07.2020
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 0
10.11.2019
Осасуна
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2 : 0
09.02.2014
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 1
15.09.2013
Осасуна
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1 : 0
11.05.2013
Хетафе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 1
15.12.2012
Осасуна
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0 : 0
20.03.2012
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 2
26.10.2011
Осасуна
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2 : 0
15.05.2011
Осасуна
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0 : 0
09.01.2011
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0 : 0
07.03.2010
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2 : 1
04.10.2009
Осасуна
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
3 : 0
10.05.2009
Осасуна
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
5 : 2
21.12.2008
Хетафе
Испания. Кубок, 4 тур
Хетафе
0 : 0
29.10.2008
Осасуна
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 2
30.03.2008
Осасуна
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
0 : 2
04.11.2007
Хетафе
Показать все

Прогноз на матч «Осасуна» – «Хетафе»

Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях, но при этом сохраняют конкурентоспособность. «Осасуна» уверенно чувствует себя на своeм стадионе и будет стараться прервать серию неудач. «Хетафе» же играет агрессивно, но оборонительные провалы могут сыграть против команды. Вероятно, нас ждeт осторожное начало с акцентом на борьбу в центре поля, где ключевым фактором станет реализация моментов. Учитывая форму соперников, исход ближе к минимальному преимуществу хозяев, при этом есть вероятность обмена голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Осасуны» – коэффициент 2.20
  • Обе забьют – коэффициент 2.05

2.20
Победа «Осасуны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Хетафе Осасуна
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 