3 октября на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоится матч 8-го тура Ла Лиги, где «Осасуна» примет «Хетафе». Оба коллектива находятся в середине таблицы, но нуждаются в победе, чтобы закрепиться в зоне комфорта и не допустить проседания в турнирной гонке.

«Осасуна»

«Осасуна» переживает непростой отрезок: команда не может победить уже три матча подряд. В последнем туре состоялось поражение от «Бетиса» 0:2, что лишь подчеркнуло проблемы с реализацией моментов. Впрочем, дома клуб традиционно выступает увереннее: не проигрывает на своeм поле в семи последних встречах Ла Лиги. Лидером атак остаeтся Анте Будимир, на счету которого два гола. При этом оборона не всегда стабильна – пять пропущенных мячей за пять последних встреч, что оставляет соперникам достаточно шансов.

«Хетафе»

«Хетафе» начал сезон активнее и располагается в верхней части середины таблицы, имея 11 очков. Но команда также застряла в серии ничьих и не выигрывает три матча подряд. При этом коллектив стабильно пропускает, что видно по статистике – восемь мячей за последние пять игр. Сильной стороной является атака во главе с Адрианом Лисо, забившим трижды в пяти матчах. Однако уязвимость обороны остаeтся ключевой проблемой, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Осасуна»

Не может победить в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1.00 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает дома в 7 последних матчах турнира

Анте Будимир – главный бомбардир (2 гола)

«Хетафе»

Не выигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 0.80 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Адриан Лисо – лучший бомбардир (3 гола в 5 матчах)

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Осасуна» – «Хетафе»

Обе команды подходят к матчу не в лучших кондициях, но при этом сохраняют конкурентоспособность. «Осасуна» уверенно чувствует себя на своeм стадионе и будет стараться прервать серию неудач. «Хетафе» же играет агрессивно, но оборонительные провалы могут сыграть против команды. Вероятно, нас ждeт осторожное начало с акцентом на борьбу в центре поля, где ключевым фактором станет реализация моментов. Учитывая форму соперников, исход ближе к минимальному преимуществу хозяев, при этом есть вероятность обмена голами.

Рекомендованные ставки