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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 21 января 2024
Осасуна
21.01.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Хетафе
9'
Р. Гарсия
31'
И. Муньос
80'
Х. Аресо
64'
Б. Майорал
68'
Н. Максимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Хетафе
90'
+5
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
Желтая карточка
Х. Крус
89'
86'
Желтая карточка
Н. Максимович
Замена
Л. Торро
️️️️
И. Муньос
86'
ГОЛ! 3:2!
Х. Аресо
80'
77'
Желтая карточка
Х. Иглесиас
Желтая карточка
Д. Гарсия
76'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Р. Гарсия
73'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Р. Пенья
73'
68'
ГОЛ! 2:2!
Н. Максимович
Пас отдал
Л. Милья
Замена
А. Орос
️️️️
М. Гомес
66'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
П. Ибаньес
66'
64'
ГОЛ! 2:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Э. Унал
46'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
К. Аленья
39'
Желтая карточка
Л. Милья
ГОЛ! 2:0!
И. Муньос
31'
Желтая карточка
М. Гомес
29'
Желтая карточка
Р. Гарсия
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
П. Ибаньес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Хетафе
35
Djordjije Medenica
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
3
Жорди Мартин
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
3-3-1-1-2
1
Эррера
22
Мохика
5
Гарсия
24
Катена
3
Крус
8
Муньос
7
Пенья
19
Ибаньес
16
Гомес
17
Будимир
9
Гарсия
4-3-1-2
13
Сорья
2
Джене
17
Альварес
15
Альдрете
15
Рико
6
Милья
88
Максимович
10
Аленья
11
Гринвуд
9
Майорал
19
Унал
7
Пенья
12
Аресо
12
Аресо
7
Пенья
8
Муньос
6
Торро
6
Торро
8
Муньос
16
Гомес
10
Орос
10
Орос
16
Гомес
19
Ибаньес
5
Брашанац
5
Брашанац
19
Ибаньес
9
Гарсия
11
Арнайц
11
Арнайц
9
Гарсия
10
Аленья
22
Кармона
22
Кармона
10
Аленья
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
35
Djordjije Medenica
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
3
Жорди Мартин
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
35
Djordjije Medenica
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
3
Жорди Мартин
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Хетафе
4
4
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
14
16
Офсайды
7
6
Количество передач
274
366
Сейвы
5
4
Точность передач %
65
71
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.33
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эль Садар
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