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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 18 сентября 2022
Осасуна
18.09.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
30'
Х. Иглесиас
76'
Г. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Хетафе
90'
+4
Замена
Х. Сеоане
️️️️
К. Аленья
90'
+1
Вторая желтая
Л. Милья
82'
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
Замена
М. Санчес
️️️️
Д. Гарсия
78'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
Г. Альварес
Пас отдал
Д. Дуарте
Желтая карточка
Д. Гарсия
75'
Желтая карточка
Х. Монкайола
74'
Желтая карточка
А. Будимир
69'
68'
Желтая карточка
Л. Милья
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Д. Брашанац
68'
Желтая карточка
Д. Брашанац
64'
63'
Замена
Л. Милья
️️️️
Н. Максимович
63'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Б. Майорал
Желтая карточка
Р. Пенья
59'
Замена
Э. Абде
️️️️
Р. Гарсия
57'
Замена
Р. Пенья
️️️️
И. Видаль
57'
Желтая карточка
И. Видаль
48'
Красная карточка
Л. Авила
43'
Желтая карточка
Р. Гарсия
35'
35'
Желтая карточка
Д. Дуарте
30'
ГОЛ! 0:1!
Х. Иглесиас
Пас отдал
Б. Майорал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
5
Брашанац
16
Гомес
14
Гарсия
6
Авила
17
Будимир
3-2-3-2
13
Сорья
22
Дуарте
23
Митрович
17
Альварес
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Унал
20
Майорал
5
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
5
Гарсия
22
Видаль
7
Пенья
7
Пенья
22
Видаль
5
Брашанац
7
Монкайола
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Эз Абде
10
Эз Абде
14
Гарсия
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
10
Аленья
20
Сеоане
20
Сеоане
10
Аленья
88
Максимович
6
Милья
6
Милья
88
Максимович
20
Майорал
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
20
Майорал
19
Унал
17
Мата
17
Мата
19
Унал
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Алекс Ревуэльта
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Осасуна - Хетафе
7
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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