Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 28 мая 2023
Хетафе
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
39'
Х. Латаса
90'
Х. Мата
2'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Осасуна
ГОЛ! 2:1!
Х. Мата
90'
89'
Замена
И. Муньос
️️️️
П. Ибаньес
Замена
Б. Майорал
️️️️
Х. Латаса
89'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Н. Максимович
88'
Желтая карточка
Д. Джене
81'
78'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
78'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Л. Милья
77'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Порту
77'
68'
Замена
Э. Барха
️️️️
Э. Абде
Желтая карточка
Н. Максимович
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Латаса
Пас отдал
Л. Милья
39'
31'
Желтая карточка
Э. Абде
Желтая карточка
Порту
24'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Авила
Пас отдал
А. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
34
Йоэл Рамирес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
17
Альварес
23
Митрович
15
Альдрете
2
Джене
22
Суарес
6
Милья
88
Максимович
10
Порту
9
Латаса
17
Мата
4-1-2-2-1
1
Эррера
7
Пенья
15
Эрнандес
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
10
Эз Абде
14
Гарсия
6
Авила
6
Милья
12
Вильяр
12
Вильяр
6
Милья
88
Максимович
27
Алгобия
27
Алгобия
88
Максимович
10
Порту
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Порту
9
Латаса
9
Майорал
9
Майорал
9
Латаса
19
Ибаньес
8
Муньос
8
Муньос
19
Ибаньес
14
Гарсия
7
Монкайола
7
Монкайола
14
Гарсия
10
Эз Абде
11
Барха
11
Барха
10
Эз Абде
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Айтор
ВР
34
Йоэл Рамирес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
34
Йоэл Рамирес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Хетафе - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Хетафе
Осасуна
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Иберия 1999» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:36
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+