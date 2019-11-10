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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 10 ноября 2019
Хетафе
10.11.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Осасуна
Желтая карточка
А. Ньом
90'
83'
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
Х. Молина
81'
75'
Желтая карточка
Брэндон
49'
Желтая карточка
И. Видаль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Луис Переа
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
17
Кукурелья
6
Кабрера
2
Джене
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
29
Кенеди
23
Джейсон
19
Молина
9
Анхель
3-3-1-2-1
23
Рубен
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
14
Ронкалья
6
Ойер
2
Эступиньян
5
Брашанац
10
Торрес
14
Гарсия
22
Кардона
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
23
Луис Переа
ОП
1
Серхио Эррера
ВР
8
Фран Мерида
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
9
Хуан Вильяр
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Хетафе - Осасуна
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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