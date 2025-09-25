26 сентября на стадионе «Аланья Оба» состоится матч 7-го тура чемпионата Турции, где «Аланьяспор» примет лидера турнира – «Галатасарай». Игра обещает быть результативной, ведь обе команды подходят к поединку с сильной атакой и при этом не всегда надeжной обороной.

«Аланьяспор»

Хозяева после шести туров имеют 9 очков и занимают восьмое место. Главная звезда – Гювен Ялчин, который забил уже 5 голов в пяти встречах. Команда не проигрывает четыре матча подряд, одержав победы над «Коньяспором» и «Бешикташем», а также сыграв вничью с «Истанбулом» и «Фенербахче». В атаке «Аланьяспор» стабилен – в пяти последних играх забил 8 голов, но оборона всe же уязвима: команда пропускает три матча подряд, в среднем по 1.2 гола за игру.

«Галатасарай»

Гости лидируют в чемпионате с 18 очками и уверенно держат первую позицию. Серия из 14 побед подряд в Суперлиге впечатляет, а атакующая мощь команды подтверждается 18 забитыми мячами в шести турах. Мауро Икарди остаeтся главным бомбардиром, оформившим 4 гола. Несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Айнтрахта», в национальном первенстве «Галатасарай» демонстрирует стабильность и результативность. Средняя статистика последних матчей – 2.6 забитого и 1.4 пропущенного гола за игру.

Факты о командах

«Аланьяспор»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в каждом из 5 последних матчей

В среднем 1.6 гола за игру

Пропускает в 3 матчах подряд

«Галатасарай»

Побеждает в 14 последних матчах Суперлиги

Забивает в 27 последних играх подряд

В среднем 2.6 гола за игру в последних турах

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Галатасарай»

Форма «Галатасарая» делает его явным фаворитом встречи, но «Аланьяспор» показывает характер и в домашних матчах способен доставить сопернику трудности. Обе команды регулярно забивают, а статистика очных матчей подтверждает результативность дуэлей. Можно ожидать открытой игры с большим количеством моментов. «Галатасарай» должен подтвердить статус фаворита, однако оборонительные проблемы могут привести к тому, что и хозяева сумеют отличиться.

