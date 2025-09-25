Введите ваш ник на сайте
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

25 сентября 2025 11:22
Аланьяспор - Галатасарай
26 сент. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
26 сентября на стадионе «Аланья Оба» состоится матч 7-го тура чемпионата Турции, где «Аланьяспор» примет лидера турнира – «Галатасарай». Игра обещает быть результативной, ведь обе команды подходят к поединку с сильной атакой и при этом не всегда надeжной обороной.

«Аланьяспор»

Хозяева после шести туров имеют 9 очков и занимают восьмое место. Главная звезда – Гювен Ялчин, который забил уже 5 голов в пяти встречах. Команда не проигрывает четыре матча подряд, одержав победы над «Коньяспором» и «Бешикташем», а также сыграв вничью с «Истанбулом» и «Фенербахче». В атаке «Аланьяспор» стабилен – в пяти последних играх забил 8 голов, но оборона всe же уязвима: команда пропускает три матча подряд, в среднем по 1.2 гола за игру.

«Галатасарай»

Гости лидируют в чемпионате с 18 очками и уверенно держат первую позицию. Серия из 14 побед подряд в Суперлиге впечатляет, а атакующая мощь команды подтверждается 18 забитыми мячами в шести турах. Мауро Икарди остаeтся главным бомбардиром, оформившим 4 гола. Несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Айнтрахта», в национальном первенстве «Галатасарай» демонстрирует стабильность и результативность. Средняя статистика последних матчей – 2.6 забитого и 1.4 пропущенного гола за игру.

Факты о командах

«Аланьяспор»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в каждом из 5 последних матчей
  • В среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает в 3 матчах подряд

«Галатасарай»

  • Побеждает в 14 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 27 последних играх подряд
  • В среднем 2.6 гола за игру в последних турах
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
17% (3)
17% (3)
67% (12)
18
Забитых мячей
42
1
В среднем за матч
2.33
4:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
1 : 2
09.03.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 8 тур
Галатасарай
1 : 0
06.10.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
0 : 4
15.04.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
4 : 0
25.11.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
1 : 4
18.04.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
2 : 2
23.10.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
1 : 1
06.02.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
0 : 1
19.09.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
0 : 1
20.02.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 2
19.10.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
4 : 1
08.07.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 14 тур
Галатасарай
1 : 0
07.12.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 1
02.02.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
6 : 0
27.08.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
2 : 3
21.04.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
2 : 0
25.11.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
2 : 3
29.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 16 тур
Галатасарай
5 : 1
25.12.2016
Аланьяспор
Показать все

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Галатасарай»

Форма «Галатасарая» делает его явным фаворитом встречи, но «Аланьяспор» показывает характер и в домашних матчах способен доставить сопернику трудности. Обе команды регулярно забивают, а статистика очных матчей подтверждает результативность дуэлей. Можно ожидать открытой игры с большим количеством моментов. «Галатасарай» должен подтвердить статус фаворита, однако оборонительные проблемы могут привести к тому, что и хозяева сумеют отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Галатасарай Аланьяспор
