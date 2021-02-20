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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Галатасарай
Аланьяспор - Галатасарай: обзор матча 20 февраля 2021
Аланьяспор
20.02.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
18'
Э. Килинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Галатасарай
90'
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Оникуру
Замена
М. Пектемек
️️️️
С. Учан
90'
90'
Замена
Р. Донк
️️️️
О. Байрам
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
У. Гюнеш
85'
82'
Замена
М. Линнес
️️️️
Ж. Фернандеш
79'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
A. Turan
79'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Э. Килинк
Желтая карточка
Г. Цавеллас
65'
Желтая карточка
С. Учан
59'
Желтая карточка
Х. Бабакар
33'
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Килинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
28
Марафона
75
Бингель
33
Цавеллас
29
Колкер
29
Мубандже
10
Кутлу
48
Учан
20
Гюнеш
11
Давидсон
15
Бабакар
7
Караджа
4-2-1-3
16
Муслера
27
Люиндама
18
Байрам
2
Йедлин
23
Маркао
83
Фернандеш
5
Этебо
7
Оникуру
10
11
Килинк
42
Мохамед
20
Гюнеш
92
Кадзиор
92
Кадзиор
20
Гюнеш
48
Учан
9
Пектемек
9
Пектемек
48
Учан
10
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
10
18
Байрам
4
Донк
4
Донк
18
Байрам
83
Фернандеш
25
Линнес
25
Линнес
83
Фернандеш
11
Килинк
14
Антальялы
14
Антальялы
11
Килинк
7
Оникуру
8
Бабел
8
Бабел
7
Оникуру
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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