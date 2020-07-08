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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Галатасарай
Аланьяспор - Галатасарай: обзор матча 08 июля 2020
Аланьяспор
08.07.2020, среда, 21:00
Турция. Суперлига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Галатасарай
43'
P. Demba CissÃ©
45+2'
P. Demba CissÃ©
90'
Т. Бакасетас
90+6'
М. Пектемек
45+3'
A. BÃ¼yÃ¼k
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Галатасарай
ГОЛ! 4:1!
М. Пектемек
Пас отдал
J.
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ! 3:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
J. Fernandes
90'
80'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Ф. Фильо Мариано
80'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
О. Байрам
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
77'
Замена
E. Altintas
️️️️
Э. Караджа
71'
Замена
J. Fernandes
️️️️
О. Булут
58'
Замена
М. Сиопис
️️️️
С. Учан
57'
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
Ю. Бельханда
ГОЛ! 2:0!
P. Demba CissÃ©
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
Э. Караджа
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аланьяспор
1
Дженк Генен
ВР
14
Baiano
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
0
E. Altintas
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
24
29
Колкер
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
6
48
Учан
6
Булут
9
Бакасетас
9
7
Караджа
3-2-4-1
1
Кочук
25
Мариано
4
Донк
18
Байрам
25
Линнес
23
Маркао
20
Бельханда
14
Антальялы
8
Акбаба
14
Сери
7
48
Учан
6
Сиопис
6
Сиопис
48
Учан
6
Булут
10
10
6
Булут
7
Караджа
0
0
7
Караджа
25
Мариано
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
25
Мариано
18
Байрам
10
Дурмаз
10
Дурмаз
18
Байрам
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
6
Муса Чагыран
ЦП
14
Baiano
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
6
Муса Чагыран
ЦП
14
Baiano
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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