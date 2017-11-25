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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Аланьяспор
Галатасарай - Аланьяспор: обзор матча 25 ноября 2017
Галатасарай
25.11.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
33'
Я. Озтекин
88'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Аланьяспор
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Я. Озтекин
88'
Желтая карточка
С. Азиз
83'
71'
Желтая карточка
Ч. Лунгу
45'
Желтая карточка
Л. Гассама
37'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ! 1:0!
Я. Озтекин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Ясин Озтекин
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
89
Ламин Гассама
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
86
Юфук Чейлан
ВР
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
3-4-1-1
16
Муслера
25
Мариано
4
Азиз
14
Латовлевич
7
Озтекин
8
Инан
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
4-1-1
33
Цавеллас
8
Маниатис
21
Н'Сакаля
89
Гассама
5
Сакей
99
Этам
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Реми Риу
ВР
86
Юфук Чейлан
ВР
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
86
Юфук Чейлан
ВР
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
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