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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Аланьяспор
Галатасарай - Аланьяспор: обзор матча 07 декабря 2019
Галатасарай
07.12.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
21'
Ю. Бельханда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Аланьяспор
Желтая карточка
Д. Дурмаз
90'
79'
Желтая карточка
О. Булут
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
32'
22'
Желтая карточка
М. Сиопис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Бельханда
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
3-3-3-1
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
4
Донк
5
Нагатомо
99
Лемина
18
Байрам
15
Н'Зонзи
20
Бельханда
14
Сери
10
Бюйюк
3-2-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
2
Байано
6
Сиопис
6
Гюльселам
9
Бакасетас
10
Фернандес
18
Бамму
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
23
Эмин Байрам
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
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