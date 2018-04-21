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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Галатасарай
Аланьяспор - Галатасарай: обзор матча 21 апреля 2018
Аланьяспор
21.04.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Галатасарай
22'
Ж. Фернандес
4'
Б. Гомис
17'
Г. Цавеллас (АГ)
82'
З. Гюмюш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Галатасарай
Желтая карточка
И. Сакей
84'
82'
ГОЛ! 1:3!
З. Гюмюш
Желтая карточка
Л. Гассама
76'
65'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
59'
Желтая карточка
С. Азиз
ГОЛ! 1:2!
Ж. Фернандес
22'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Цавеллас
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
89
Ламин Гассама
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-1
89
Гассама
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
8
Маниатис
5
Сакей
19
Вильяфаньес
10
Фернандес
3-4-1-1-1
16
Муслера
4
Азиз
64
Денайе
25
Мариано
4
Донк
8
Фегули
5
Фернандо
5
Нагатомо
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
16
Гекай Гюней
ЦП
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
16
Гекай Гюней
ЦП
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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