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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Галатасарай
Аланьяспор - Галатасарай: обзор матча 02 февраля 2019
Аланьяспор
02.02.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
45+4'
Джалма
52'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Галатасарай
Желтая карточка
Г. Цавеллас
90'
90'
Желтая карточка
З. Гюмюш
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
Пас отдал
Ю. Бельханда
51'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
ГОЛ! 1:0!
Джалма
Пас отдал
Ж. Фернандес
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
37'
6'
Желтая карточка
К. Люиндама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-2-3
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
2
Байано
19
Вильяфаньес
6
Гюльселам
10
Джалма
10
Фернандес
61
Сиссе
3-2-2-1-1
16
Муслера
25
Линнес
27
Люиндама
25
Мариано
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
11
Митроглу
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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