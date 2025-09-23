Введите ваш ник на сайте
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

23 сентября 2025 10:24
Кайсериспор - Бешикташ
24 сент. 2025, среда 20:00 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе команды забьют
Сделать ставку

24 сентября на стадионе «Кадир Хас» пройдeт матч 6-го тура турецкой Суперлиги между «Кайсериспором» и «Бешикташем». Оба клуба стартовали в чемпионате не лучшим образом, и встреча станет важной возможностью поправить ситуацию. «Кайсериспор» пытается выбраться из нижней части таблицы, а «Бешикташ» после неудачи в предыдущем туре нуждается в ответной победе.

«Кайсериспор»

Коллектив находится в непростой ситуации, имея лишь 4 очка после пяти туров и занимая 14-ю строчку. Команда играет вничью в трeх последних матчах подряд, включая результативные ничьи с «Гезтепе» и «Антальяспором». В атаке «Кайсериспор» стабильно находит моменты, но слабая оборона не позволяет доводить матчи до победы: 8 пропущенных голов за последние пять игр и серия из десяти встреч с пропущенными мячами. В среднем команда забивает 0.8 гола за матч, что указывает на проблемы с реализацией.

«Бешикташ»

Старт сезона у стамбульцев также оставляет вопросы. После четырeх туров у команды лишь 6 очков и 11-е место в таблице. Последний матч закончился поражением 0:3 от «Гезтепе», что показало уязвимость в обороне и отсутствие креатива впереди. При этом «Бешикташ» всe же располагает качественным подбором игроков и опытом выступлений на высоком уровне. За последние пять встреч клуб забил всего трижды, а пропустил восемь голов. В среднем команда забивает 0.6 гола за матч, что значительно ниже ожидаемого уровня.

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • Три ничьи подряд в Суперлиге.
  • В среднем: 0.8 забито и 1.6 пропущено за пять матчей.
  • Забивает в трeх последних играх.
  • Пропускает в 10 матчах подряд.

«Бешикташ»

  • В среднем: 0.6 забито и 1.6 пропущено за последние пять игр.
  • Пропускает в четырeх турах подряд.
  • Победа только в одном из трeх последних матчей Суперлиги.
  • Серия из 13 матчей с пропущенными голами.

Личные встречи
20% (6)
13% (4)
67% (20)
28
Забитых мячей
57
0.93
В среднем за матч
1.9
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
01.03.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
0 : 0
12.02.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
24.09.2023
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Кайсериспор
0 : 2
22.01.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
1 : 0
06.08.2022
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
2 : 3
01.05.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 16 тур
Бешикташ
4 : 2
12.12.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Бешикташ
3 : 1
24.04.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Кайсериспор
0 : 2
03.01.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
3 : 1
06.07.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
4 : 1
02.12.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Кайсериспор
2 : 2
02.03.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
2 : 0
29.09.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
2 : 0
07.05.2018
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
1 : 1
10.12.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 24 тур
Бешикташ
2 : 2
12.03.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 1
15.10.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
4 : 0
30.04.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Кайсериспор
1 : 2
05.12.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Бешикташ
2 : 1
05.04.2014
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 3
09.11.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 0
19.05.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Бешикташ
3 : 1
21.12.2012
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
30.01.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 6 тур
Бешикташ
0 : 2
15.10.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Бешикташ
4 : 2
19.03.2011
Кайсериспор
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Кайсериспор
1 : 0
25.10.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 23 тур
Кайсериспор
1 : 2
27.02.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 6 тур
Бешикташ
0 : 1
19.09.2009
Кайсериспор
Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Бешикташ»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но и у «Кайсериспора», и у «Бешикташа» есть атакующий потенциал. Хозяева способны воспользоваться слабостями обороны гостей, однако и сами регулярно допускают ошибки. Матч может пройти в равной борьбе, где ключевым станет фактор реализации. Вероятно, игра получится результативной, с голами с обеих сторон, но более высокий класс «Бешикташа» даeт гостям небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

2.05
Обе команды забьют
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Бешикташ Кайсериспор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
