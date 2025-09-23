24 сентября на стадионе «Кадир Хас» пройдeт матч 6-го тура турецкой Суперлиги между «Кайсериспором» и «Бешикташем». Оба клуба стартовали в чемпионате не лучшим образом, и встреча станет важной возможностью поправить ситуацию. «Кайсериспор» пытается выбраться из нижней части таблицы, а «Бешикташ» после неудачи в предыдущем туре нуждается в ответной победе.

«Кайсериспор»

Коллектив находится в непростой ситуации, имея лишь 4 очка после пяти туров и занимая 14-ю строчку. Команда играет вничью в трeх последних матчах подряд, включая результативные ничьи с «Гезтепе» и «Антальяспором». В атаке «Кайсериспор» стабильно находит моменты, но слабая оборона не позволяет доводить матчи до победы: 8 пропущенных голов за последние пять игр и серия из десяти встреч с пропущенными мячами. В среднем команда забивает 0.8 гола за матч, что указывает на проблемы с реализацией.

«Бешикташ»

Старт сезона у стамбульцев также оставляет вопросы. После четырeх туров у команды лишь 6 очков и 11-е место в таблице. Последний матч закончился поражением 0:3 от «Гезтепе», что показало уязвимость в обороне и отсутствие креатива впереди. При этом «Бешикташ» всe же располагает качественным подбором игроков и опытом выступлений на высоком уровне. За последние пять встреч клуб забил всего трижды, а пропустил восемь голов. В среднем команда забивает 0.6 гола за матч, что значительно ниже ожидаемого уровня.

Факты о командах

«Кайсериспор»

Три ничьи подряд в Суперлиге.

В среднем: 0.8 забито и 1.6 пропущено за пять матчей.

Забивает в трeх последних играх.

Пропускает в 10 матчах подряд.

«Бешикташ»

В среднем: 0.6 забито и 1.6 пропущено за последние пять игр.

Пропускает в четырeх турах подряд.

Победа только в одном из трeх последних матчей Суперлиги.

Серия из 13 матчей с пропущенными голами.

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Бешикташ»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но и у «Кайсериспора», и у «Бешикташа» есть атакующий потенциал. Хозяева способны воспользоваться слабостями обороны гостей, однако и сами регулярно допускают ошибки. Матч может пройти в равной борьбе, где ключевым станет фактор реализации. Вероятно, игра получится результативной, с голами с обеих сторон, но более высокий класс «Бешикташа» даeт гостям небольшое преимущество.

