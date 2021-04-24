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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Кайсериспор
Бешикташ - Кайсериспор: обзор матча 24 апреля 2021
Бешикташ
24.04.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Кайсериспор
4'
Р. Геззаль (П)
13'
Д. Н'Куду
65'
Д. Н'Куду
6'
П. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Кайсериспор
Желтая карточка
Ф. Монтеро
89'
Замена
Д. Токез
️️️️
Н. Уйсал
82'
81'
Замена
Б. Сабович
️️️️
А. Леннон
75'
Замена
K. Luckassen
️️️️
И. Парлак
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Льяич
73'
ГОЛ! 3:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Р. Геззаль
65'
62'
Замена
M. Okutan
️️️️
Д. Алибек
58'
Желтая карточка
П. Энрике
Желтая карточка
Н. Уйсал
50'
46'
Замена
E. Demir
️️️️
Д. Аттама
46'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
З. Квржич
Желтая карточка
В. Розье
37'
Желтая карточка
Соуза
32'
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Льяич
13'
6'
ГОЛ! 1:1!
П. Энрике
Пас отдал
Д. Алибек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Геззаль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
24
Melih Okutan
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
99
Anton Maglica
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
4-5-1
30
Дестаноглу
21
Вида
3
Монтеро
21
Н'Сакаля
19
Розье
18
Геззаль
20
Уйсал
14
Н'Куду
30
Торе
5
Соуза
22
Льяич
4-1-3-2
80
Алемдар
20
Квржич
4
Коловециос
3
Пас
16
Бехич
3
Аттама
12
Леннон
7
Энрике
73
Мухар
23
Парлак
7
Алибек
22
Льяич
43
Менса
43
Менса
22
Льяич
20
Уйсал
24
Токез
24
Токез
20
Уйсал
20
Квржич
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Квржич
7
Алибек
24
24
7
Алибек
12
Леннон
14
Сабович
14
Сабович
12
Леннон
23
Парлак
42
42
23
Парлак
3
Аттама
14
14
3
Аттама
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
99
Anton Maglica
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
Остались в запасе
99
Anton Maglica
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Silviu Lung Jr.
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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