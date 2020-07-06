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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Бешикташ
Кайсериспор - Бешикташ: обзор матча 06 июля 2020
Кайсериспор
06.07.2020, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Бешикташ
51'
H. HÃ¼seyin Acar
83'
H. HÃ¼seyin Acar
86'
A. Kravets
74'
А. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Бешикташ
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
М. Лопеш
87'
Замена
A. Aktas
️️️️
A. Kravets
87'
ГОЛ! 3:1!
A. Kravets
Пас отдал
M. Situm
86'
84'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
A. Diaby
ГОЛ! 2:1!
H. HÃ¼seyin Acar
83'
Замена
B. Rienstra
️️️️
C. Şahin
80'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Хатчинсон
Пас отдал
К. Боатенг
Замена
M. Situm
️️️️
П. Энрике
68'
62'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Н. Уйсал
62'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
J. Lens
62'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Р. Йилмаз
Желтая карточка
C. Şahin
52'
ГОЛ! 1:0!
H. HÃ¼seyin Acar
Пас отдал
C. Şahin
51'
47'
Желтая карточка
A. Diaby
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
98
Furkan Polat
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
3-2-4-1
1
20
Квржич
22
3
15
Кампаньяро
13
Лопеш
97
8
7
Энрике
70
0
4-5-1
30
Дестаноглу
21
Вида
4
Руис
33
Йилмаз
77
Генюл
20
Уйсал
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
21
27
17
Йылмаз
13
Лопеш
33
Ташдемир
33
Ташдемир
13
Лопеш
70
38
38
70
0
22
22
0
7
Энрике
18
18
7
Энрике
33
Йилмаз
88
Эркин
88
Эркин
33
Йилмаз
27
14
Н'Куду
14
Н'Куду
27
21
50
Ялчин
50
Ялчин
21
20
Уйсал
27
Боатенг
27
Боатенг
20
Уйсал
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
98
Furkan Polat
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
98
Furkan Polat
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Остались в запасе
34
Kerem Kalafat
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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