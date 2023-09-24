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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Кайсериспор
Бешикташ - Кайсериспор: обзор матча 24 сентября 2023
Бешикташ
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Кайсериспор
56'
В. Абубакар
62'
А. Окслэд-Чемберлен
47'
К. Манэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Кайсериспор
Желтая карточка
М. Гюнок
90'
89'
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
К. Манэ
Замена
Н. Уйсал
️️️️
С. Учан
89'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Д. Тосун
79'
Замена
В. Розье
️️️️
О. Булут
73'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
Р. Геззаль
73'
Замена
М. Рашица
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
73'
67'
Замена
А. Боа Морте
️️️️
Г. Саздаги
67'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
Я. Ака
ГОЛ! 2:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
С. Учан
62'
61'
Замена
Д. Коловециос
️️️️
Ж. Жанвье
61'
Замена
С. Баокен
️️️️
Р. Дживелек
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
Пас отдал
Р. Геззаль
56'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Манэ
Пас отдал
Ж. Жанвье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
6
Али Карими
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-5-2
34
Гюнок
26
Масуаку
25
Колли
3
Байи
48
Учан
8
Хаджиахметович
21
Окслэд-Чемберлен
18
Геззаль
6
Булут
23
Тосун
9
Абубакар
2-2-3-3
25
Баязит
17
Жанвье
23
Кароль
3
Аттама
19
Узодимма
79
Ака
8
Йилмаз
9
Тиам
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
25
Саздаги
6
Булут
19
Розье
19
Розье
6
Булут
48
Учан
20
Уйсал
20
Уйсал
48
Учан
18
Геззаль
34
Тикназ
34
Тикназ
18
Геззаль
23
Тосун
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
23
Тосун
21
Окслэд-Чемберлен
7
Рашица
7
Рашица
21
Окслэд-Чемберлен
17
Жанвье
4
Коловециос
4
Коловециос
17
Жанвье
79
Ака
55
55
79
Ака
25
Саздаги
10
Боа Морте
10
Боа Морте
25
Саздаги
28
Дживелек
13
Баокен
13
Баокен
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
6
Али Карими
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
6
Али Карими
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
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