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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Бешикташ
Кайсериспор - Бешикташ: обзор матча 10 декабря 2017
Кайсериспор
10.12.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
31'
У. Булут
45+3'
Д. Тосун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Бешикташ
84'
Желтая карточка
Талиска
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
45'
+4
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тосун
Желтая карточка
У. Булут
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
У. Булут
Пас отдал
А. Кучер
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кайсериспор
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-2-2
1
Лунг
89
Тюран
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
77
Вурал
50
Кучер
10
Болдрин
25
Баджи
20
Мендес
9
Булут
4-3-3
31
Фабри
6
Тошич
3
Пепе
77
Генюл
3
Адриано
13
Хатчинсон
30
Арслан
15
Озякуп
23
Тосун
8
Бабел
7
Куарежма
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
38
Эрдаль Озтюрк
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
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05.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
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Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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