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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Бешикташ
Кайсериспор - Бешикташ: обзор матча 02 марта 2019
Кайсериспор
02.03.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
57'
А. Кравец
62'
Д. Тюрук
37'
А. Хатчинсон
90'
Д. Эркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Бешикташ
90'
+3
Желтая карточка
О. Озякуп
90'
+2
Желтая карточка
Р. Куарежма
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Эркин
Пас отдал
Р. Куарежма
Желтая карточка
Д. Тюрук
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тюрук
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Кравец
Пас отдал
С. Варела
57'
Желтая карточка
А. Кучер
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Токез
15'
Желтая карточка
Д. Токез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кайсериспор
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-2-3
1
Лунг
50
Кучер
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
43
Менса
9
Тюрук
18
Варела
11
Кравец
9
Булут
3-1-2-1-2
1
Кариус
21
Вида
3
Адриано
88
Эркин
17
Медель
13
Хатчинсон
24
Токез
22
Льяич
17
Йылмаз
7
Куарежма
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
97
Утку Ювакуран
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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